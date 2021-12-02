Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin soruya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" yanıtını vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" demişti.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİMİZ YOK"

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?"

NE OLMUŞTU?

Alparslan Türkeş Vakfı'nın geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıkmıştı. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" sözleriyle eleştirmişti.