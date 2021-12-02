Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
Sahte doçentlik belgeleriyle üniversitenin profesör kadrosuna atanan Zülal Atalay Laçin, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, ifadesinde Açık Öğretim Fakültesi mezunu olduğunu bildirmişti. Açıköğretim Fakültesi mezunu da olmadığı ortaya çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Aralık 2021 13:33
Aksaray Üniversitesi Profesörlük kadrosuna sahte doçent belgeleriyle atandığı ortaya çıkan Zulal Atalay Laçin hakkında soruşturma devam ediyor.
Adli birimlerinden alınan bilgiye göre görevden alınarak tutukanan Atalay, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla tekrar savcılığıa başvurarak yeniden ifade vermek istedi.
Yeni ifadesinde ODTÜ mezunu olmadığını, master ve doçetlik belgelerinin sahte olduğunu kabul etti, sadece Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi , İktisat Bölümünden mezun olduğunu belirtmişti.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre Laçin, Açıköğretim Fakültesi'nden de mezun olmadığı yönünde.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız