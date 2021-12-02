Okulda pitbull paniği: 5 öğrenci yaralandı
Kocaeli'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oynayan öğrenciler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 08:55
Öğrenciler okul binasına kaçarak köpekten kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
AA'nın haberine göre; polis, köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı. Saldırgan köpek Darıca Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız