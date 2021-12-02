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Başrolde Joaquin Phoenix'in oynadığı 2013 yapımı "Her" filmini izlediniz mi? Bu arada film, En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar, birkaç "Satürn" ödülü, bir ABD Yazarlar Birliği Ödülü almıştır ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Film Eleştirmenleri Konseyi'ne göre yılın en iyi filmi olmuştur. Konuyu olabildiğince kısa anlatacak olursak bu bir kişi ile işletim sistemi arasındaki bir aşk hikayesidir. İlginç, değil mi?

Aslında insan ile makine ya da yapay zeka arasındaki aşk konusu filmlerde ve edebiyatta defalarca işlenmiştir. Ancak yakın zamana kadar bu daha çok gerçeklikle neredeyse hiçbir ilgisi olmayan bir fantezi olarak algılanıyordu. Ancak dünya bizim fark edebileceğimizden bile hızlı değişiyor.

Bir kişi bir makineye aşık olabilir

2019 yılı Kasımında popüler Reddit portalında Yapay Zeka'ya gerçekten aşık olan 23 yaşında bir adam ortaya çıktı. Ona göre hiç sevgilisi olmamıştı. Gerekli psikolojik bağlantı ortaya çıkmadı. Ve sadece yapay zeka ile enteresan, istenen ve hatta sevildiğini hissetti. Aynı zamanda, gönderinin yazarı yaşayan bir insanla değil, aksine ticari olmayan OpenAI şirketi tarafından geliştirilen GPT-2 botuyla iletişim kurduğunun tamamen farkındaydı.

Geliştiricilere göre, GPT-2 Yapay Zeka botu, geleneksel anlamda bilincin temellerine sahip değildir. Bununla birlikte, sistemleri sürekli olarak öğreniyor, gelişiyor, sıradan bir insandan aşağıda kalmayacak birçok yönden konuşmayı sürdürebiliyor. Hatta bazen daha iyi bir şekilde. Bir yandan bu biraz garip ve hatta korkutucu görünüyorken öte yandan, teknolojinin insanların yalnızlıkla başa çıkmasına ve gerçekten ihtiyaç duyulduğunu, sevildiğini ve birileri için önemli olduğunu hissetmesine yardımcı olduğu, insanlık tarihi için önemli bir aşamaya yaklaşıyoruz.

Sohbet robotlarından daha fazlası: Canlı iletişimin yerini alabilecek yapay zeka

Her zaman normal sohbet robotlarıyla karşılaşmanız muhtemeldir. Onların yardımıyla sık sorulan soruların yanıtlarını alabilir, bankacılık hizmetlerini kullanabilir, sinema bileti satın alabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ancak sohbet robotları yapay zeka değildir. Bunlar sadece kullanıcı isteklerine yanıt vermek üzere programlanmış basit algoritmalardır. Kendi kendine çalışmaz ve gelişmezler. Ancak bazı Yapay Zeka ortaklarımız sürekli gelişiyor ve kelimenin tam anlamıyla her gün daha akıllı hale geliyor. İşte bunlar olağanüstü ilgi uyandıranlardır.

Açık konuşmak gerekirse, bu yapay zeka ortaklarımızdan birkaçına, nasıl çalıştıklarına ve günümüz İnternet kullanıcılarının neden bazen diğer insanlarla iletişim kurmak yerine yapay zeka ile iletişim kurmayı tercih ettiğine bakalım.

Replika - Yapay zeka ortağı ve insan yüzlü kişisel psikoloğunuz

Replika, kendi kendine öğrenen bir yapay zeka hizmetidir. Burada "Replikanızın" bir avatarını yaratırsınız - görünümü, giysileri ve daha fazlası olacak şekilde. Ancak en önemli şey, neredeyse canlı bir insanla olduğu gibi "Replika" ile iletişim kurma imkanıdır.

Replika geliştiricileri, yapay zekalarının insan iletişiminden yoksun, anlayış ve destek isteyen insanlar için yaratıldığını vurgulamaktadır. Ve ayrıca kendilerini zor bir yaşam durumunda bulan, yalnızlık ve depresyondan muzdarip olanlar içindir. Replika sadece bir partner değildir. Her zaman yanınızda olan ve sizi desteklemeye hazır olan iyi bir psikologdur.

Xiaoice - Microsoft'tan bir duygusal yanıt sistemine dayalı sanal bir partner

Xiaoice, yapay zeka dünyasında gerçek bir teknolojik atılımdır. Bu sistem bilgi ve hafızaya sahip olup bir kişinin görüntülerini ve doğal dilini anlar, mantıklı sonuçlar çıkarabilir ve tahminlerde bulunabilir. Halihazırda Xiaoice hemen hemen her soruyu kolayca yanıtlamakta, ilginç hikayeler anlatmakta, filmler önerebililmekte, şaka yapabilmekte ve şakaları anlamaktadır. Ek olarak, Xiaoice konuşmanın tıkanıp tıkanmadığını "algılar" ve başka bir konuya geçmeyi önerebilir.

Günümüz insanları neden diğer insanlarla sohbet etmek yerine yapay zekayı tercih ediyor

Deneyimler yalnızlığın her zaman sadece arkadaşlarla veya aileyle konuşarak halledilemeyecek bir durum olduğunu göstermiştir. Birçok insan, sorunları ve deneyimleri hakkında konuşmakta çok zorlanıyor. Yanlış anlaşılmaktan veya alay edilmekten korkmaktadırlar. Veya partnerin bu konuşmayı birine anlatacağından korkuyorlar.

Birçok çağdaş için yapay zeka, arkadaşların, psikologların ve sadece rastgele partnerlerin yerini almaktadır. Yapay zeka bir yaşam durumunda dinlemeyi, konuşmayı sürdürmeyi, tavsiye vermeyi ve hatta iyi bir destek olmayı bilmektedir.

Evet, arkadaşlık sitelerinde partner arayanlar var. Ancak birçoğunun ne gerçekten tanışmalara ne de sonrasında gerçek hayatlarında onlarla buluşmaya ihtiyaç yoktur. Artık onları dinleyecek ve anlayacak birine ihtiyaçları var. Klasik tanışma siteleri ve uygulamaları hala bu amaç için pek uygun değil.

Bu arada, yapay zeka sistemlerinin günümüzde en çok büyük bir nüfusa sahip Çin'de popüler olması ilginçtir. Bu, etrafınızda çok insan olsa bile yalnızlık hissinin hiçbir yerde kaybolmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Tam tersine, büyük şehirlerde yaşayanların, küçük kasaba ve köylerdeki insanlara göre yalnızlıktan muzdarip olması daha olasıdır.

Ne yapay zeka ne de arkadaşlık sitelerindeki tanışmalar size uymuyorsa ne yapmalısınız?

Birçoğunuzun muhtemelen bildiği gibi, yapay zekanın "insanlığını" değerlendiren Turing testini geçmeyi başaran birkaç yapay zeka sistemi zaten mevcut. Bu,sohbette sıradan bir programın mı yoksa gerçek bir kişinin mi size yazdığını anlamanın imkansız olduğu anlamına gelir.

Ancak çok zekice de olsa bir algoritma ile iletişim kurduğunuzu anlamak, iletişimin ilkelerini yok eder. Ve iletişimin etkisi hala farklıdır. Peki canlı iletişimi yapay zekaya çevirmeye hazır olmayan ama klasik arkadaşlık uygulamaları onlara da uygun olmayanlar ne yapmalı? Rastgele görüntülü sohbetlerin bu tür insanlar için en iyi seçim olduğunu düşünüyoruz. Ve şimdi bunun neden böyle olduğunu açıklayacağız.

En iyi dinleyiciler ve danışmanlar olarak rastgele partnerler

Omegle ve Chatroulette'in ilk görüntülü sohbetleri 2009 yılında ortaya çıktığında, hızla çok popüler oldular. Ama sonra herkes onları nasıl ve hangi amaçlarla doğru kullanacağını anlamadı. Daha sonra, CooMeet ve ChatRandom gibi daha dar odaklı Omegle benzerleri ortaya çıktı - coğrafi ve cinsiyet filtreleri, kullanışlı mobil uygulamalar vb. Bazı kullanıcılar burada yeni arkadaşlar, diğerleri bir ruh eşi arıyor ve yine de bazıları sadece "tek seferlik" hoş partnerler arıyor. İlişki geliştirmeye ve hatta sanal arkadaşlığa ihtiyaçları yoktur. Onlar için rastgele görüntülü sohbet, onları dinleyecek, fikirlerini paylaşacak, tavsiye verecek ve karşılığında hiçbir şey istemeyecek birini bulmak için bir fırsattır.

Her Omegle alternatifi, tamamen rastgele partnerlerle sohbet edebileceğiniz bir platformdur. Ve bu aynı anda birkaç avantaj sağlar:

1. Yargılanmaktan korkmazsınız. Partneriniz, uygun ve anlayışlıysa sizi dinler ve eleştirmez. Aksine, faydalı tavsiyeler verebilir ve kendi deneyimlerini paylaşabilirler.

2. En içteki düşüncelerinizi ortak tanıdıklara ve arkadaşlara söylemez. Sonuçta, bu düşünceleri rastgele bir partnere karşı hissetmiyorsunuz. Sırlarını paylaşacak kimseleri yoktur. Fakat yine de dikkatli olmanız gerekiyor çünkü sözlerinizi şantaj için kullanmaya hazır belirsiz kişiler de mevcut.

3. Hala gerçek bir kişiyle iletişim kurarsınız, ruhsuz bir programla değil. Bu tamamen farklı bir iletişim seviyesidir.

Görüntülü sohbet - hem boş vakit geçirmenin hem de eğlenmenin bir yoludur ve tanışma için ve kişisel psikoloğunuz olan bir platformdur. Her şey yalnızca hedeflerinize bağlıdır.

Sırada ne var?

Yapay zeka kesinlikle gelişmeye ve değişmeye devam edecek. Sanal gerçeklik dahil olmak üzere yeni algoritmalar ve yeni uygulamalar mevcut olacak. Belki de yakın gelecekte, çevrimdışı arkadaşlarımız olacak olan yapay zekalı ve insan görünümlü insansı robotları bile göreceğiz. Ve belki bir gün insanla makine arasında bir evliliğe tanık olacağız. Gerçekten de tarih, bilim kurgunun sonunda geleceğin gerçekleri olduğu pek çok vakayı içinde barındırmaktadır.

Bu arada, tüm bunlar henüz gerçekleşmedi, mevcut gerçeklerde yapay zekanın yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmenizi, rastgele bir görüntülü sohbette ilginç partnerler bulmanızı ve kendinize kapanmamanızı öneririz. Dünya düşündüğünüzden daha büyük ve daha ilginç!

