CNN Türk'te haber sunucusu görevinden ayrıldı
CNN Türk'te sürpriz ayrılık... Hafta içi sabah kuşağında haber sunan sunucu Sultan Arınır, çalıştığı kurumdan ayrıldı
Eklenme : 02 Aralık 2021 09:28
MedyaRadar'ın haberine göre; CNN Türk'ün ekran yüzlerinden biri olan Arınır, haber kanalı Haber Global ile el sıkıştı.
Sultan Arınır, geçen kasım ayında muhabir Serhat Dal ile canlı yayında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Serhat Dal, zamansız bağlantı nedeniyle Arınır'a sinirlenerek elindeki kağıtları yere atmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız