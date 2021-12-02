Gün ortası dolar ne durumda?
Lütfi Elvan'ın 'görevden af' talebinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dün gece Nureddin Nebati'nin atanması ile piyasalar güne ekside başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 12:10
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,4150
|13,4160
|Avro
|15,2010
|15,2020
|Sterlin
|17,7870
|17,8760
|ANKARA
|ABD Doları
|13,3850
|13,4650
|Avro
|15,1610
|15,2410
|Sterlin
|17,7270
|17,9370