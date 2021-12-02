MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 09:52
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, 29 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız