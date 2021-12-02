Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Öğrencisini tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Öğrencisini tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu
Erdoğan, Koca'nın açıklamasına müdahale etti: Sen ne söyledin?
Erdoğan, Koca'nın açıklamasına müdahale etti: Sen ne söyledin?
4 üniversite 134 akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 134 akademik personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor
Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Ekonominin yeni yol haritası: Risk var ama fırsat daha büyük
Ekonominin yeni yol haritası: Risk var ama fırsat daha büyük
Merkez Bankası'nın müdahale büyüklüğü belli oldu
Merkez Bankası'nın müdahale büyüklüğü belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Aralık 2021 10:29
Yazdır
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

5434 sayılı Kanununda yapılan düzenlemeyle 5434 sayılı Kanuna tabi uzman hekimlere ek olarak verilen ödeme ek gösterge katsayıları değiştirilerek artırılmaktadır. Önerge ile sonradan ilave edilen düzenleme ile emekli hekim maaşlarına getirilen çok yüksek iyileştirme diğer emeklilerin de maaşlarında iyileştirmeyi tetikleyecektir. Zira diğer emeklilerle kıyaslandığında hekim emeklilerinin çok büyük mağduriyet yaşadıkları söylenemez. Bir çırpıda ve ayak üstü düzenlemelerle emeklilik sisteminde bu tür değişiklikler Sosyal Güvenlik Sistemine kalıcı tahribatlara yol açacaktır.

Ayrıca bu ilave ödemelerin emekli hekimlerin emeklilik sonrası çalışmalarında da kesilmemesi de diğer emeklilere emsal oluşturacaktır. Bu düzenlemelerle emeklilik sisteminde sürekli gedikler açıldığını söyleyebiliriz.

Getirilen düzenleme ile emekli hekimler ne kadar ilave ücret alacaklar?

5434 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde daha önce yapılan düzenleme ile emekli hekimlerin maaşlarına ilave olarak;

Uzman hekimler ve diş hekimlerine; 17.000* Maaş katsayısı = 17.000*0,179797 = 3.056 TL tutarındaki ilave ödeme yeni düzenleme ile 17.000 gösterge 40.000'e çıkarılmıştır. Buna göre; 40.000* Maaş katsayısı = 40.000*0,179797 = 7.191

Pratisyen hekimlere; 13.000* Maaş katsayısı = 13.000*0,179797 = 2.337 TL tutarındaki ilave ödeme yeni düzenleme ile 17.000 gösterge rakamı 40.000 gösterge rakamına çıkarılmıştır. 33.000* Maaş katsayısı = 33.000*0,179797 = 5.933 TL

- Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemelerinin kesilmesini öngören düzenlemede yürürlükten kaldırılmıştır.

- Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulması öngörülmüştür.

- Başhemşilere ek ödemede "yüzde 200'üne" kadar ödeme yapılabileceğini öngören sınırlama kaldırılmıştır.

- Döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaktadır. "410'u" ibaresi "770'i" şeklinde, "335'i" ibaresinin "695'i" şeklinde "180'i" ibaresinin "450'si" şeklinde ve "döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir.

Örneklerle yapılan düzenlemenin ortaya çıkaracağı sıkıntılar

25 yıllık hizmeti olan Uzman doktor emekli olunca 4.912,24 + 7.191 = 12.103 TL emekli maaşı alacaktır.

Aynı durumda olan bir Tıp Profesörü ise 9.897,84 TL emekli maaşı alacaktır.

Aynı durumda olan bir genel müdür ise 10.458,80 TL emekli maaşı alacaktır.

Aynı durumda olan bir Vali ise 11.828 TL emekli maaşı alacaktır.

Görüleceği üzere ayak üstü yapılan düzenlemeler düzenlemeyi yapanların dahi tahmin edemeyeceği dengesizliklere yol açacak ve başka dengesizlikleri tetikleyeceklerdir.

HALİ HAZIRDAKİ HÜKÜM MECLİS GENEL KURUUNDA KABUL EDİLEN ÖNERGE

5434 sayılı Kanunun ek 84. maddesi şu şekildedir:

Ek Madde 84 - (1) Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları

esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup,

aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına

göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda

her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede

belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen

iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun

1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

(5) Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan,

sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil

herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların

ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay

başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını

kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik

Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde

bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona

erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının

sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.

Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve

diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

MADDE 2 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı

Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(40.000)"

şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(33.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına

yürürlükten kaldırılmıştır.

209 sayılı Kanunun 5. maddesi

Madde 5 - (Değişik madde: 11.10.2011 - 663 S.KHK/Madde 58)

(...) döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev

yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi

veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında

Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle,

bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi,

hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene,

ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak

Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında görev yapanlar dışındaki

personele, (...) döner sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun

tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri

ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol

laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü

fıkra uyarınca Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci fıkrada

belirtilen esaslar çerçevesinde bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin

bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat

(makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının;

eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde

yüzde 800'ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda

bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde

700'ünü, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500'ünü,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350'sini,

idari sağlık müdür yardımcısı, idari halk sağlığı müdür yardımcısı, hastane müdürü

ve eczacılarda yüzde 250'sini, başhemşirelerde yüzde 200'ünü, diğer personelde ise

yüzde 150'sini geçemez. (Ek 2. cümle: 19.11.2014 - 6569 S.K/Madde 22)

Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli

tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları

beş kat artırılarak uygulanır. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım,

doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon,

özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık

hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır.

Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından

doğan katkılarına karşılık olarak profesör, doçent ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki

oranların yüzde 50'sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman

olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek

şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak

ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı

olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir

şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. Bu fıkra uyarınca

personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya

pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin

eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 3 - 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları

ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun

5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

cümle eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında

yer alan "Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında" ibaresi "Bakanlık merkez teşkilatında

(laboratuvarlar hariç)" şeklinde, "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının"

şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan "idari sağlık müdür yardımcısı, idari halk sağlığı müdür yardımcısı,

" ibaresi ile "başhemşirelerde yüzde 200'ünü," ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkranın altıncı

cümlesi ile maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur."

"Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı,

görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar

dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve

esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. "

"Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme

net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ödeme tutarları bu

fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim

bütçesinden karşılanır. "

"Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını personele

ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü madde

kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, döner sermaye

gelirlerinin yüzde kırkını aşamaz. Bu oran, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağandışı durumlarda

Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50'sine kadar artırılabilir."

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun

teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi,

eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla

yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek

üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.

"Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının

uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir."

209 sayılı Kanunun ek 3. maddesi

Ek Madde 3 - (Değişik madde: 11.10.2011 - 663 S.KHK/Madde 58)

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil)

atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden

ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)

% 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman

diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında,

her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler

için de bu hüküm uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara

ilişkin hükümler uygulanır...

Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini

ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "410'u" ibaresi

"770'i" şeklinde, "335'i" ibaresinin "695'i" şeklinde "180'i" ibaresinin "450'si" şeklinde ve "döner

sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir."
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#maaş# doktor# vali
Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara geriledi
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Borsa günün ilk yarısında rekorlara devam etti
Borsa günün ilk yarısında rekorlara devam etti
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 64 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 64 milyar lira verdi
Gün ortası dolar ne durumda?
Gün ortası dolar ne durumda?

Bu Habere Tepkiniz

Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında kişileri tanımlayan özel şartlara yer verildi!
Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...
'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

GBT sorgulaması yapılmayan kişi eşini bıçakladı, polise verilen disiplin cezası uygun bulundu
Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, öğretmen olan davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca "ders defterine müfredat dışı etkinlik yazma" fiilin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekirken, disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Kuruluş Osman 74. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 74. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu!

İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu!

SONAR Araştırma'nın İstanbul'daki en başarılı Belediye Başkanları araştırmasını yayınladı.