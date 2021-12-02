Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!
Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...
5434 sayılı Kanununda yapılan düzenlemeyle 5434 sayılı Kanuna tabi uzman hekimlere ek olarak verilen ödeme ek gösterge katsayıları değiştirilerek artırılmaktadır. Önerge ile sonradan ilave edilen düzenleme ile emekli hekim maaşlarına getirilen çok yüksek iyileştirme diğer emeklilerin de maaşlarında iyileştirmeyi tetikleyecektir. Zira diğer emeklilerle kıyaslandığında hekim emeklilerinin çok büyük mağduriyet yaşadıkları söylenemez. Bir çırpıda ve ayak üstü düzenlemelerle emeklilik sisteminde bu tür değişiklikler Sosyal Güvenlik Sistemine kalıcı tahribatlara yol açacaktır.
Ayrıca bu ilave ödemelerin emekli hekimlerin emeklilik sonrası çalışmalarında da kesilmemesi de diğer emeklilere emsal oluşturacaktır. Bu düzenlemelerle emeklilik sisteminde sürekli gedikler açıldığını söyleyebiliriz.
Getirilen düzenleme ile emekli hekimler ne kadar ilave ücret alacaklar?
5434 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde daha önce yapılan düzenleme ile emekli hekimlerin maaşlarına ilave olarak;
Uzman hekimler ve diş hekimlerine; 17.000* Maaş katsayısı = 17.000*0,179797 = 3.056 TL tutarındaki ilave ödeme yeni düzenleme ile 17.000 gösterge 40.000'e çıkarılmıştır. Buna göre; 40.000* Maaş katsayısı = 40.000*0,179797 = 7.191
Pratisyen hekimlere; 13.000* Maaş katsayısı = 13.000*0,179797 = 2.337 TL tutarındaki ilave ödeme yeni düzenleme ile 17.000 gösterge rakamı 40.000 gösterge rakamına çıkarılmıştır. 33.000* Maaş katsayısı = 33.000*0,179797 = 5.933 TL
- Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemelerinin kesilmesini öngören düzenlemede yürürlükten kaldırılmıştır.
- Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulması öngörülmüştür.
- Başhemşilere ek ödemede "yüzde 200'üne" kadar ödeme yapılabileceğini öngören sınırlama kaldırılmıştır.
- Döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaktadır. "410'u" ibaresi "770'i" şeklinde, "335'i" ibaresinin "695'i" şeklinde "180'i" ibaresinin "450'si" şeklinde ve "döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir.
Örneklerle yapılan düzenlemenin ortaya çıkaracağı sıkıntılar
25 yıllık hizmeti olan Uzman doktor emekli olunca 4.912,24 + 7.191 = 12.103 TL emekli maaşı alacaktır.
Aynı durumda olan bir Tıp Profesörü ise 9.897,84 TL emekli maaşı alacaktır.
Aynı durumda olan bir genel müdür ise 10.458,80 TL emekli maaşı alacaktır.
Aynı durumda olan bir Vali ise 11.828 TL emekli maaşı alacaktır.
Görüleceği üzere ayak üstü yapılan düzenlemeler düzenlemeyi yapanların dahi tahmin edemeyeceği dengesizliklere yol açacak ve başka dengesizlikleri tetikleyeceklerdir.
|HALİ HAZIRDAKİ HÜKÜM
|MECLİS GENEL KURUUNDA KABUL EDİLEN ÖNERGE
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5434 sayılı Kanunun ek 84. maddesi şu şekildedir:
Ek Madde 84 - (1) Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları
esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup,
aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına
göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda
her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede
belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen
iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
(4) Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun
1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
(5) Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan,
sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların
ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay
başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını
kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde
bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır.
Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona
erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının
sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.
(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.
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Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve
diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
MADDE 2 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı
Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(40.000)"
şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(33.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına
yürürlükten kaldırılmıştır.
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209 sayılı Kanunun 5. maddesi
Madde 5 - (Değişik madde: 11.10.2011 - 663 S.KHK/Madde 58)
(...) döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev
yapan memurlar ve sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlara mesai içi
veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında
Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle,
bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi,
hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene,
ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında görev yapanlar dışındaki
personele, (...) döner sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun
tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri
ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol
laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü
fıkra uyarınca Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci fıkrada
belirtilen esaslar çerçevesinde bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin
bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat
(makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının;
eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde
yüzde 800'ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda
bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde
700'ünü, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500'ünü,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350'sini,
idari sağlık müdür yardımcısı, idari halk sağlığı müdür yardımcısı, hastane müdürü
ve eczacılarda yüzde 250'sini, başhemşirelerde yüzde 200'ünü, diğer personelde ise
yüzde 150'sini geçemez. (Ek 2. cümle: 19.11.2014 - 6569 S.K/Madde 22)
Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli
tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları
beş kat artırılarak uygulanır. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım,
doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon,
özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık
hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır.
Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından
doğan katkılarına karşılık olarak profesör, doçent ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki
oranların yüzde 50'sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman
olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek
şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak
ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı
olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir
şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. Bu fıkra uyarınca
personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya
pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.
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Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin
eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
"MADDE 3 - 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında
yer alan "Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında" ibaresi "Bakanlık merkez teşkilatında
(laboratuvarlar hariç)" şeklinde, "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının"
şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan "idari sağlık müdür yardımcısı, idari halk sağlığı müdür yardımcısı,
" ibaresi ile "başhemşirelerde yüzde 200'ünü," ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkranın altıncı
cümlesi ile maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur."
"Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı,
görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri
ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve
esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. "
"Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme
net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ödeme tutarları bu
fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim
bütçesinden karşılanır. "
"Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını personele
ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü madde
kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, döner sermaye
gelirlerinin yüzde kırkını aşamaz. Bu oran, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağandışı durumlarda
Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50'sine kadar artırılabilir."
Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun
teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi,
eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla
yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek
üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.
"Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir."
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209 sayılı Kanunun ek 3. maddesi
Ek Madde 3 - (Değişik madde: 11.10.2011 - 663 S.KHK/Madde 58)
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil)
atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden
ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)
% 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman
diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında,
her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır.
İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler
için de bu hüküm uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara
ilişkin hükümler uygulanır...
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Görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini
ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
"MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "410'u" ibaresi
"770'i" şeklinde, "335'i" ibaresinin "695'i" şeklinde "180'i" ibaresinin "450'si" şeklinde ve "döner
sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir."