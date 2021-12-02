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Prof. Taşova: 'Omicron' daha hızlı yayılacak ve aşısızları etkileyecek

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Güney Afrika'da ortaya çıkan 'Omicron' adı verilen yeni varyantın daha hızlı yayılacağını ve özellikle aşı yaptırmayanları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Taşova, "32 tane mutasyonu barındıran 'Omicron' varyantı, 'Delta' gibi bütün dünyada yayılacak, ülkemize de gelecek. Tek çare, tüm dünyanın hızla aşılanmasıdır" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Aralık 2021 10:36
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Omicron' varyantı ile ilgili konuştu. Varyantın 32 mutasyon barındırdığını belirten Prof. Dr. Taşova, bu nedenle hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı yayılacağını belirtti. Bu varyanta karşı zengin ülkelerin yeni strateji geliştirmesi gerektiğini kaydeden Taşova, "Tekrar yatak sayılarımızı gözden geçirerek, yoğun bakım sayılarımızı artırma yoluna gidiyoruz. Bu bir salgın, bu da afet demektir. Afette de elimizdeki tek silah; aşıdır. Bu sadece Türkiye ile İngiltere'nin aşılanması ile olmaz. Bir varyant daha çıktı ve çıkmaya devam edecek. Varyantlar her zaman var zaten ancak 32 tane mutasyonu barındıran bu son varyant 'Omicron', Afrika'dan çıktı. Aşının en az olduğu yer. Özellikle zengin ülkelerin aşılama yönünde bir strateji geliştirmesi gerekiyor çünkü bir sonraki varyant çok daha tehlikeli olabilir" diye konuştu.

'AŞI ETKİ EDİYOR, 3'ÜNCÜ DOZ ÖNERİLİYOR'

'Omicron' varyantının içinde barındırdığı mutasyonlar nedeniyle çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, "Muhtemelen ülkemize de gelecek ve 'Delta' gibi bu varyant da bütün dünyada yaygın olacaktır. Verilerin birikmesi gerekiyor ama şu an elimizdeki bilgilere göre çok ağır seyretmiyor. Belirtiler aynı, değişen bir şey yok. Önemlisi olan noktası; daha hızlı yayılıyor. Bu nedenle aşısızlar ya da antikor seviyesi düşenler, bundan daha fazla etkilenecektir. 'Omicron' varyantına aşılar etki ediyor. Pfizer aşısında 3'üncü doz olunursa daha koruyucu olacağına yönelik açıklama yaptı. Bunlar sevindirici, artı taraflar ama bir dahaki varyantın içine girecek mutasyonla daha ağır olup olmayacağı yönünde bir garantimiz yok. O yüzden sadece şehrimiz, ülkemiz değil bütün dünyanın hızlıca immün hale gelmesi, aşılanması gerekiyor" dedi.

'DOZ KUVVETLENDİRMESİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Bu varyanta karşı korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Taşova, "Türkiye genelindeki aşılama oranı biraz daha artmalı ve daha hızlı aşılanmak gerek çünkü artık aşı olanların da rapel aşıları gelecek. Bir doz kuvvetlendirmesi de yapmak zorundayız. Aşısız kişiler ne kadar fazla olursa virüs o kadar fazla miktarda ortada dolaşacak ve farklı varyantların gelme olasılığı da artacaktır. Tabi bu olasılığın içinde daha ağır seyreden hastalık olma ihtimali de olacaktır. Hiç kimseyi tehlikeye atmamak için herkesin aşılanması gerek. Ayrıca maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önemli oranda bir gevşeme var. İnsanlar bıkmış olabilir ancak pandemi devam ediyor. Bu hayatın bir gerçeği. Daha çok kolonya kullanıp, daha çok ellerimizi yıkayalım. Sık dokunulan alanları temizleyelim. Bulunduğumuz ortamı havalandıralım. Başından beri söylediğimiz bu uyarılara tekrar sıkı sıkıya bağlanmalıyız" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR DAHA UYUMLU'

Yeni varyantın çocukları etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili Taşova, "'Omicron'da yüzde 10 kadar, olgunun çocuklarda olduğu söyleniyor. Çocuklar belirtisiz geçirebiliyor ama virüsü yayabilirler. Eğer toplum bağışıklığı istiyorsak, yüzde 70-80 bağışıklık kazansın, diyoruz. Buna çocuklar da dahil. Çocuklara gerekli hijyen ortamı sağlandığında çok da güzel maskelerini de takıyorlar, ellerini de yıkıyorlar. Gördüğüm kadarıyla çocuklar erişkinlerden daha uyumlular. Çok kalabalık sınıfların olmaması, el dezenfektanlarının sınıf ve okul koridorları gibi gerekli her yerde olması, sınıfların yeterince temizlenmesi ve havalandırılması gibi birtakım imkanlar sağlandığında yüz yüze eğitimin önünde de bir engel yok" dedi.

Pandeminin devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Taşova, "Pandemide 2022'yi de göreceğiz. Belki 2022'nin sonuna doğru ama bütün bunları belirleyecek unsur toplumun hatta tüm dünyanın bağışıklanmış olmasıdır. Aşılanma oranı düşük olursa yeni çıkacak olan varyant bizim aşıları da boşa çıkarabilir. En büyük korkumuz o. Daha ağır seyreden bir hale dönebilir ya da virüs bu mutasyonlarla kendini tamamen yok edebilir. Daha hafif bir forma dönüşebilir. Önümüzdeki yıl da önlemleri almaya devam etmemiz gerekiyor. Ölüm oranlarının azaltılması için de aşı olunması gerektiğini tekrar vurguluyorum" diye konuştu.

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#taşova# omicron# hızlı yayılacak
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