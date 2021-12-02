Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasının gerekçeli kararı açıklandı

Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Öğrencisini tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Öğrencisini tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu
Erdoğan, Koca'nın açıklamasına müdahale etti: Sen ne söyledin?
Erdoğan, Koca'nın açıklamasına müdahale etti: Sen ne söyledin?
4 üniversite 134 akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 134 akademik personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor
Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Ekonominin yeni yol haritası: Risk var ama fırsat daha büyük
Ekonominin yeni yol haritası: Risk var ama fırsat daha büyük
Merkez Bankası'nın müdahale büyüklüğü belli oldu
Merkez Bankası'nın müdahale büyüklüğü belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasının gerekçeli kararı açıklandı

Yargıtay: Sanıkların eylemlerini, resmi hiçbir sıfat ve görevi bulunmayan Fetullah Gülen liderliğinde, yasal resmi hiyerarşinin dışındaki ast-üst ilişkisi içerisinde bilinçli, sistematik ve koordineli biçimde, eylem ve fikir birliği içinde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 11:03
Yazdır
Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasının gerekçeli kararı açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın gerekçeli karar yazımı tamamlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla eski adıyla 16, yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen ve 30 Haziran'da karara bağlanan davanın gerekçesinde, sanıkların eylemlerine ve FETÖ'nün "Selam Tevhid" kumpasına ilişkin bilgiler yer aldı.

Kararda, FETÖ üyesi olan sanıkların 2010-2014 arasında sözde "Kudüs Ordusu terör örgütü" adı altında soruşturma yürüterek yüzlerce mağdur ve müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını, dernek ve vakıfları herhangi bir gerekçe olmadan terörle ilişkilendirdikleri ifade edildi.

Bu kapsamda soruşturmanın firari Cihan Kansız tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olduğu dönemde başlatıldığı, soruşturmaya ilişkin Kansız'ın 3 kez talepte bulunduğu, diğer sanıkların da soruşturmaya ilişkin çok sayıda "iletişimin tespiti" ve benzeri karar ve taleplerde bulundukları belirtildi.

Söz konusu kurgu soruşturma sonunda sanıkların, Mavi Marmara gemisi tarafından İsrail işgali altındaki Gazze'ye yardım götürülmesi, MİT Müsteşarlığına Hakan Fidan'ın atanması, Türkiye, İran ve Brezilya arasında imzalanan 2010 tarihli Tahran Deklarasyonu, siyasi irade tarafından başlatılan "Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi" olarak adlandırılan çözüm sürecini engellemeyi amaçladıkları anlatıldı.

Sanıkların, FETÖ'nün talimatıyla "hükümeti ortadan kaldırma" amacıyla hareket ettikleri belirtilen kararda, "Mensubu oldukları FETÖ terör örgütünün talimatı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan soruşturmada Türkiye Cumhuriyeti devletinin 61. hükumetini, MİT Müsteşarlığını, TRT, Anadolu Ajansı, YÖK gibi kamu kurumlarını ve bir kısım sivil toplum kuruluşlarını hedef aldıkları anlaşılmıştır." denildi.

Soruşturma kapsamında pek çok kişinin Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) terör örgütü ile ilişkilendirildiği belirtilen kararda, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçlarla izleme tedbirine başvurulduğu, 3 yıl 7 ay boyunca herhangi bir ara yakalama, operasyon planlaması benzeri tedbire başvurmadan, herhangi bir suç unsuru bulunamamasına rağmen tedbirin kapsamının genişletilerek daha fazla kişinin telefonlarının dinlendiği ifade edildi.

Yürütülen soruşturma ile ileride yapılması muhtemel bir operasyona zemin hazırlanmaya çalışıldığı vurgulanan kararda, "Yapılan soruşturmada 3 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hiç kimsenin ifadesine başvurulmaması, hiçbir yakalama ve gözaltı işleminin yapılmaması, siyasetçi, bürokrat ve kamu kurumu yöneticileri ile akademisyenlerin İran'a yakın terör örgütüne destek veren konumda gösterilmesi ileride yapılması muhtemel bir operasyona zemin hazırlama amaçlı olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Sanıkların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den talimat aldıkları, soruşturmanın 17 Aralık kumpasından bir gün sonra sonlandırıldığı ve aralarında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu çok sayıda devlet yetkilisinin gözaltına alınmasının planlandığı belirtilen kararda, şu tespitler yer aldı:

"Sanıkların eylemlerini, resmi hiçbir sıfat ve görevi bulunmayan Fetullah Gülen liderliğinde, yasal resmi hiyerarşinin dışındaki ast-üst ilişkisi içerisinde bilinçli, sistematik ve koordineli biçimde, eylem ve fikir birliği içinde gerçekleştirdikleri, kamuoyunda 17 ve 25 Aralık soruşturmaları ile eş zamanlı olarak operasyon düzenlemek niyetiyle amaç birliği içerisinde hareket ettikleri, nihai hedef olarak başta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Başbakan ve Bakanları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olmak üzere çok sayıda devlet yetkilisini, gazeteci ve yazarı, öğretim üyelerini, iş adamlarını, vakıf ve dernek yetkililerini terörle ilişkilendirerek gözaltına almayı planladıkları kanaatine varılmıştır."

- Hüküm

"Selam Tevhid" kumpası davasının karar duruşması, Yargıtay 3. Ceza Dairesince 30 Haziran'da Sincan Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki duruşma salonunda görülmüştü.

Daire, aralarında Cihan Kansız, Celal Kara ve Muammer Akkaş'ın da bulunduğu firari 23 sanığın dosyalarını ayırmış, tüm sanıklar hakkındaki, "siyasi ve askeri casusluk" ile "devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama" suçlarından açılan davaların da ayrılmasına hükmetmişti.

Sanıklar Abdullah Mirza Coşkun, Abdullah Öztürk, Ayhan Bedirhan, Hakan Karaali, Mehmet Erdoğan, Murat İnam, Mustafa Çavuşoğlu, Osman Kaya, Rasim Işıkaltın ve Yakup Kaya ise ayrılan suçlar yönünden hariç olmak üzere atılı tüm suçlardan beraat etmişti.

KAPAT [X]

Sanıklar Metin Özçelik ile Mustafa Başer hakkındaki davalar ise daha önce FETÖ'den ceza aldıkları gerekçesiyle reddedilmişti.

Davanın diğer 20 sanığı hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 günden 11 yıl 3'er aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına hükmedilmişti.

Buna göre, sanıklardan 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliği suçundan 11 yıl 3'er ay hapse mahkum edildi.

Sanık Adnan Çimen ile Mehmet Ali Uysal aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken Çimen hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda ve Fatih Mehmet Uslu ise FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9'ar ay hapse çarptırıldı.

Sanıklar Birol Bilen, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Kazım Kahyaoğlu, Muzaffer İren, Rüstem Eryılmaz ve Ümit Zafer Çolak ise 7 yıl 8 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Sanıklar İsmail Işık, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Salim Duran, aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan sanıklar Mehmet Hamzaçebi ile Dursun Ali Gündoğdu'ya ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#"Selam Tevhid" soruşturması# FETÖ# gerekçeli karar# kumpas# Yargıtay
AYM'den kadın cinayeti sonrası yapılan bireysel başvuruda ihlal kararı
AYM'den kadın cinayeti sonrası yapılan bireysel başvuruda ihlal kararı
Rakip firmada işe girmek 'rekabet yasağı' ihlali sayılmaz
Rakip firmada işe girmek 'rekabet yasağı' ihlali sayılmaz
'1 aylık bebeğini sobada yakıldığı' haberine yayın yasağı
'1 aylık bebeğini sobada yakıldığı' haberine yayın yasağı
TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 10 sanığa tahliye kararı
TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 10 sanığa tahliye kararı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan belediye başkanı tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan belediye başkanı tutuklandı
Mahkeme, Emirdağ yaylalarında altın arama faaliyetlerini durdurdu
Mahkeme, Emirdağ yaylalarında altın arama faaliyetlerini durdurdu

Bu Habere Tepkiniz

Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!
Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!
Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında kişileri tanımlayan özel şartlara yer verildi!
Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek
Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek
Bakan Özer: (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!
Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...
'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!
'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!
GBT sorgulaması yapılmayan kişi eşini bıçakladı, polise verilen disiplin cezası uygun bulundu
Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi
Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?
Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, öğretmen olan davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca "ders defterine müfredat dışı etkinlik yazma" fiilin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekirken, disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge
Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?
Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?
Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Kuruluş Osman 74. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 74. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu!
İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu!
SONAR Araştırma'nın İstanbul'daki en başarılı Belediye Başkanları araştırmasını yayınladı.