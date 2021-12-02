'Engelsiz CİMER' ve 'Kulak Ver' projeleri erişime açıldı

Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Öğrencisini tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Öğrencisini tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu
Erdoğan, Koca'nın açıklamasına müdahale etti: Sen ne söyledin?
Erdoğan, Koca'nın açıklamasına müdahale etti: Sen ne söyledin?
4 üniversite 134 akademik personel almak için ilana çıktı
4 üniversite 134 akademik personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor
Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları bugün açıklanıyor
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Ekonominin yeni yol haritası: Risk var ama fırsat daha büyük
Ekonominin yeni yol haritası: Risk var ama fırsat daha büyük
Merkez Bankası'nın müdahale büyüklüğü belli oldu
Merkez Bankası'nın müdahale büyüklüğü belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Engelsiz CİMER' ve 'Kulak Ver' projeleri erişime açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İletişim Başkanlığı olarak engelli vatandaşlarımızın hizmet ve olanaklara sorunsuz ve çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde erişebilmeleri için gayret gösteriyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 11:12
Yazdır
'Engelsiz CİMER' ve 'Kulak Ver' projeleri erişime açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, görme engellilere yönelik hazırladığı "Engelsiz CİMER" uygulaması ile sesli kitaplardan oluşan "Kulak Ver" Projesi erişime açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların tüm hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanabilmelerine, toplumsal hizmetlere, bilgiye, iletişim araçlarına ve mecralarına kolaylıkla ulaşmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Engelli bireylerin kamu kurumlarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğine tam anlamda kavuşmaları amacıyla Engelsiz CİMER Projesi'nin ilk ayağı olan görme engellilere yönelik uygulamayı devreye aldıklarını bildiren Altun, bu kapsamda vatandaşların her türlü şikayet, talep, görüş, öneri, istek, ihbar, bilgi edinme ve teşekkür amaçlı başvurularını, CİMER üzerinden kolayca yapabileceğini dile getirdi.

Söz konusu uygulama ile bu yıl yaklaşık 6 milyon başvuru yapılan CİMER'in, görme engelli vatandaşlara daha etkin, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CİMER, milletle devlet arasındaki köprüyü güçlendirmeye ve engelleri kaldırmaya devam ediyor. Engelsiz CİMER Projesi ile görme engelli vatandaşlarımız kendilerine özel uygulama destekleriyle CİMER'e kolayca başvuru yapabilecek ve verilen cevap ile başvuru hareketlerini inceleyebilecek. Görme engelli vatandaşlarımız mevcut bilgisayarlarında kullandıkları ekran okuyucularla CİMER'e başvuruda bulunabilecek. Bir sonraki aşama olan işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor."

Önemli bir diğer çalışmalarının da "Kulak Ver" uygulaması olduğunu anlatan Altun, "Sesli kitap platformu ile görme engelli bireyler, yayınlara kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek." ifadesini kullandı.

Projeyle vatandaşların yayınlara erişiminde çeşitliliğin de artacağını vurgulayan Altun, şunları paylaştı:

"Devreye aldığımız platformla yayınlarımızın farklı dillerde çevirileri de sesli kitap olarak erişime açılacak. Aynı zamanda bu platform üzerinden sesli betimlemesi yapılan kitaplarımıza da ulaşılabilecek. Bu çerçevede ilk olarak ülkemizin tanıtımının yapıldığı Türkiye'nin Sırları kitabımızın görsel içerikleri 4 farklı dilde sesli betimlenerek, görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız sesli kitaplarımıza 'https://kulakver.iletisim.gov.tr' adresinden erişebilecek, ayrıca 'Kulak Ver' isimli mobil uygulamamız üzerinden yayınlarımızı dinleyebilecek."

Altun, erişime açılan sesli kitapların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Türkçe/İngilizce), Türkiye-Libya Mutabakatı (İngilizce ), Turkey's Counter Terrorism Perspective (Almanca/Arapça/Rusça ) Türkiye'nin Doğu Akdeniz Stratejisi (Türkçe) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Hakları ve İddiaları (Türkçe/İngilizce), Yukarı Karabağ'da 44 Günde Gelen Zafer (Türkçe /İngilizce/Rusça), Engelsiz Erişim ve İletişim (Türkçe), Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin (Türkçe/İngilizce/Arapça), Preveze Deniz Zaferi (Türkçe) ve Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi (Türkçe/İngilizce) olduğunu aktardı.

Engelli bireylerin toplumsal hizmetlere, medya ürünlerine, eğitim ve araştırma olanaklarına rahatça erişebilmeleri ve yaşam kalitelerini yükseltebilmeleri amacıyla medyadaki çeviri hizmetlerinin önem taşıdığını belirten Altun, bu kapsamda İletişim Başkanlığı olarak Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle "Engelsiz Erişim ve İletişim" kılavuzu hazırladıklarını bildirdi.

Kılavuzun, alanındaki en kapsamlı ve derinlikli çalışma olma iddiasını taşıdığını, bu çalışma ile engelsiz erişim ve iletişim alanındaki çalışmaların ve araştırmaların önemi konusunda farkındalığı artırmayı ve engelsiz erişimi destekleyecek çalışmalara ışık tutmayı amaçladıklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu, ülkemiz için yeni sayılabilecek bir alan. İletişim Başkanlığı olarak engelli vatandaşlarımızın hizmet ve olanaklara sorunsuz ve çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde erişebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Bu alandaki farkındalığı artırmak için şüphesiz medyamıza ve iletişim alanında hizmet sunan kişi ve kurumlara da çok önemli görevler düşüyor. Engelli vatandaşlarımıza çeviri hizmetinin sunulması için işaret dili başta olmak üzere altyazı, Braille alfabesi gibi ihtiyaçların giderilmesi son derece önem arz ediyor. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de engelsiz erişim ve iletişim hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyoruz."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#cimer# engelsiz# kulak ver
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
Türkiye-Interpol ilişkilerinde yeni dönem başladı
Türkiye-Interpol ilişkilerinde yeni dönem başladı
20. Milli Eğitim Şurası'nda özel ihtisas komisyonları çalışmalarına başladı
20. Milli Eğitim Şurası'nda özel ihtisas komisyonları çalışmalarına başladı
11 bin 958 gıda işletmesine 129 milyon TL ceza
11 bin 958 gıda işletmesine 129 milyon TL ceza
Van Valisi Bilmez, ekmek zammını onaylamadı
Van Valisi Bilmez, ekmek zammını onaylamadı
SMA Bilim Kurulu toplanıyor
SMA Bilim Kurulu toplanıyor

Bu Habere Tepkiniz

Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında kişileri tanımlayan özel şartlara yer verildi!
Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...
'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

GBT sorgulaması yapılmayan kişi eşini bıçakladı, polise verilen disiplin cezası uygun bulundu
Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, öğretmen olan davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca "ders defterine müfredat dışı etkinlik yazma" fiilin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekirken, disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Kuruluş Osman 74. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 74. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu!

İstanbul'un en başarılı belediye başkanları belli oldu!

SONAR Araştırma'nın İstanbul'daki en başarılı Belediye Başkanları araştırmasını yayınladı.