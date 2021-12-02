'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu,"Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz." dedi.

Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Cari işlemler dengesinin ağustos ve eylül aylarında fazla verdiğini ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli gördüklerini vurguladı.

Reeskont kredilerinin sağladığı imkanların da bu alanlara destek vereceğini aktaran Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz." dedi. Kavcıoğlu, ticari krediler büyüme oranının yıllık yüzde 8 ile geçmiş yıl ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini bildirdi.

- "Şu andaki fiyat artışları geçici"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 23 Eylül'den bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükselişin devam etiğini, yabancı para tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleştiğini hatırlattı.

Daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirilerinin yüksek kalmaya devam edeceğinin altını çizen Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir." yorumunu yaptı.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası küresel arz, lojistik ve talep zincirlerindeki göreli üstünlükleri ile kalıcı fiyat istikrarı için gerekli koşulların oluşacağını söyledi.

Şu andaki fiyat artışlarının geçici olduğunu ve enflasyona dönüşmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, "Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır." değerlendirmesine bulundu.

Kavcıoğlu, yatırım iştahı yüksek firmaların finansmanının desteklenmesi için de ticari kredilerdeki gelişmeleri önemsediklerini sözlerine ekledi.

YABANCILARLA ÖĞLEDEN SONRA

Yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantı ise 16:00 olarak planlandı. Toplantılarda; yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli görüşmelerin yanı sıra katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi farklı konulardaki soruları yanıtlanıyor.