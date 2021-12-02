Malatya'da terör örgütü PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 11:37
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız