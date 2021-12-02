Fırtına balıkçıları vurdu, fiyatlar ikiye katlandı: Hamsi 35 lira

Türkiye genelinde hafta başında etkisini göstermeye başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Karadenizli balıkçılar da denize açılmakta güçlük çekti. Denizlerdeki balık çeşitlerinin de azalması ve fırtına nedeniyle tezgahlar balıksız kalırken, fiyatlar ise ikiye katlandı. Balıkçılar, balık çeşitlerinin az olmasından dolayı fiyatların iki katına çıktığını, bu süreçten sonra fiyatların yüksek seyredeceğini söyledi.

"Şu anda fiyatlar ikiye katlandı"

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçı esnafı Erdal Çamaş, olumsuz hava şartlarının balıkçı teknelerini de etkilediğini söyledi. Fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamadığını ve bu durumun da balık fiyatlarını etkilediğini aktaran Çamaş, "Şu anda fiyatlar arttı. Hamsi zaten 2 gündür bol gelmiyor, fiyatları ise 35-40 lira arasında satılıyor. Vatandaşlar alamıyor. Bu sezon bol hamsi oldu ama bu saatten sonra hamsi görünmez. Kayıkların büyük bir kısmı Abhazya tarafına geçecek ve orada avcılığa devam edecek. Hava şartları uygun olmadığı zaman fiyatlar yükseliyor. Şu anda hamsi ve mezgit 35 lira, istavrit 20, sarıkanat 80 lira arasında satılıyor. Şuanda fiyatlar ikiye katladı, bir hafta önceye kadar hamsi 15 liraya satılıyordu ancak şuan 35-40 lira" dedi.

"Denizlerdeki bolluk azaldı"

Tarık Arslantürk isimli balıkçı esnafı da şuanda hamsinin azaldığını ve fırtına nedeniyle avlanmanın da düştüğünü ifade ederek, "Bolluk bitti, bin kasa hamsiden 40 kasalara kadar düştü. Tabii, hava muhalefeti nedeniyle ufak ve büyük kayıklar açılamadı ve boşluk oldu. Şuan az miktarda balık geldi ama bu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. Şu anda hamsi 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen hafta hamsi 15 liraydı, şuanda 20 lira fiyatı arttı. Bu saatten sonra da fiyatlarda pek bir oynama olmaz" ifadelerine yer verdi.