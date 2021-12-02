Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde farklı alanlarda çalıştırılmak üzere toplamda 22 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanına çıkılmıştır. Maalesef yine ilanı incelediğimizde istenilen adayın almak için birden çok spesifik şarta yer verildiğini gördük.

Örneğin, altı sıra numaralı büro personeli alımında; İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Lisans Programlarının Birinden Mezun olmak şartlarına ilave olarak;

*En az 5(beş) Yıl İhale İş ve İşlemleri Konusunda Deneyime Sahip Olmak,

* Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına Sahip Olmak,

* Enfeksiyondan Korunma Teknikleri Eğitimi Belgesine Sahip Olmak,

* Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Belgesine Sahip Olmak,

* Temel İletişim Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.

gibi doğrudan adayı tanımlayan belge şartlarına yer verilmiştir.

11 sıra numaralı Fizyoterapist alımında ise yine adayı tanımlayan şu şartlara yer verilmiştir:

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Mezunu Olmak,

*Osteopati Manuel Terapi-Kuru İğne Tetik Nokta Terapisi Alanında Eğitim Belgesine Sahip Olmak,

*Osteopati Manuel Terapi-Kupa Terapisi Alanında Eğitim Belgesine Sahip Olmak,

* Auriküloterapi Eğitim Belgesine Sahip Olmak,

*Fibromiyalji Sendromunda Tedavi Yöntemlerine İlişkin Eğitim Belgesine Sahip Olmak.

Görülebileceği üzere, üniversite tarafından istenilen adayı almak için objektif ve denetlenebilir kurallara aykırı olarak kişiye özel eğitim ve sertifikalara yer verilmiştir.