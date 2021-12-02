Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Aralık 2021 14:12
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye'de iki gün iş bırakacaklarını açıkladı.
Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!Semih Durmuş🇹🇷 (@ssbsemihdurmus) December 2, 2021
Tüm Türkiye'de 2 gün İŞ BIRAKIYORUZ !
Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız Eylem Kararları aşağıdaki şekildedir.
1️ Antalya'da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.
⤵️ pic.twitter.com/jdSdKs4lEV
Bu Habere Tepkiniz
Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!
Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında kişileri tanımlayan özel şartlara yer verildi!
Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek
Bakan Özer: (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!
Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...
'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!
GBT sorgulaması yapılmayan kişi eşini bıçakladı, polise verilen disiplin cezası uygun bulundu
Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, öğretmen olan davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca "ders defterine müfredat dışı etkinlik yazma" fiilin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekirken, disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge
Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?
Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?
Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Kuruluş Osman 74. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 74. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 8 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021