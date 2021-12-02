Emniyet, 1. bölgeye atamaya tabi personel listesini belirledi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince her yıl Mayıs-Haziran aylarında yapılması gereken 2022 yılı genel atama dönemi çalışmalarına başlanıldığı bildirilmiş ve 31/12/2022 tarihi itibariyle 2.sınıf emniyet müdürü, 3.sınıf emniyet müdürü, 4.sınıf emniyet müdürü, Emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru, polis memuru rütbesindeki personelden hizmet süresini tamamlayarak 2022 yılı genel atama döneminde 1.bölgeye muhtemel dönüşe tabi personelin listeleri şark illerine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2.bölgede görev yapan personelin hizmet süresinin hesaplanması kriterleri gereğince personelin dönüşe tabi olup olmadığının birimlerince tespit edilmesi istendi.

Ayrıca personelin mağdur olmaması için gönderilen yazının tüm personele tebliğ edilerek dosyada tutulması, il dışında geçici görevli ve dış görevli personelin işlemlerinin kanuni birimi tarafından takip edilmesi, dönüşe tabi olan personelin tespitine yönelik yapılacak hesaplamalarda azami dikkat edilmesine yönelik ikazda bulunuldu.

Gelen yazıda hizmet sürelerinde meydana gelen değişiklikler, ipka durumlarının süre hesaplanmasında etkisi, Suriye görev gücü kapsamında yapılan görevlendirmeler, görevden uzak ve tutukluluk durumları , kamu görevinde ihraçta geçirilen süreler, ücretsiz izin durumu, askerlik durumu, yurtdışı durumu hakkında da detaylı bilgilendirmeler yer aldı.

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