Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 15:05
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız