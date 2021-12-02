İSG/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-İSG/2 Sınava Giriş Belgeleri'nin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Aralık 2021 15:41
12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-İSG/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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