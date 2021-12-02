Emekli astsubay 5.667 TL alırken, doktora 5 bin TL'lik zam ne kadar doğru?

Doktorların katlandığı fedakarlığı küçümseyemeyiz. Ancak her fekarlığı paraya çevirmeye kalkışırsak ortaya çok ciddi sorunlar çıkacağını bilmemiz gerekiyor.

Canlarını vatanları uğruna seve seve veren askerlerden 35 yıllık hizmeti olan bir Astsubay emekli olunca 5.667 TL emekli maaşı alırken ve bu durum hiçbir şekilde gündem olmazken Bakan Koca'nın kulis faaliyetleri sonucunda 8.623.76 TL emekli maaşı alan Uzman Tabiplerin az bulunan emekli maaşı 12.759 TL'ye çıkarıldı.

Kimsenin bu artışa bir anlam veremediği tartışıla dursun emeklilik sistemi adeta alt üst oldu.



Her bakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi benzer davranış sergilerse sistemin içinden çıkılamaz hale geleceği gözden kaçırılmışa benziyor.

Hayatlarını sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla tehlikeye atan askerler emekli olunca 5.677 TL alırken ve buna kimse az demezken hangi amaçla yapılırsa yapılsın 8.623,76 TL tutarındaki emekli doktor maaşını az bularak 12.759 TL'ye çıkararak valilerden daha fazla maaş alır hale getirmeyi birilerinin izah etmesi gerekiyor.

Örnekleri arttırmak mümkün ama fazla söze hacet olmadığını düşünüyoruz. Ancak ayak üstü yapılan her düzenlemenin bir çok olumsuzluğu tetikleyeceğini bilmemiz gerekiyor.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ KAPIDA

Öte yandan emekli doktor maaşlarına yapılan zam sağlık sektöründe de rahatsızlığa neden oldu.

Memur-Sen Genel Sekreteri / Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için 'Eylem Kararları' aldıklarını ifade ederek tüm Türkiye'de 2 gün iş bırakacaklarını açıkladı.

DÜN SADECE DOKTORLARA ZAM MÜJDESİ VERİLMİŞTİ

Dün doktorlara 2.500 TL ile 5.000 TL zam müjdesi verilmiş, diğer sağlık çalışanlarına ise bir zam müjdesi gelmemişti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un paylaşımları şu şekilde;

"KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!

Tüm Türkiye'de 2 gün İŞ BIRAKIYORUZ !

Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız Eylem Kararları aşağıdaki şekildedir.

1- Antalya'da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.

2-2 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 16:00 itibari ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde Antalya'da bulunan 1.000 kişilik teşkilatımız ile basın açıklaması yapılacaktır.

3- 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde Tüm Türkiye'de İŞ BIRAKMA EYLEMİ yapılacaktır.



