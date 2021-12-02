Antalya'da okul servisi ağaca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, servis minibüsünün yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Aralık 2021 16:44
Antalya'da öğrencileri taşıyan servisin sürücüsü Ramazan Sert, aracın kontrolünü kaybetti ve ağaca çarptı. Kazada sürücü Sert ve servisteki 7 öğrenci yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız