Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

HÜKÜMET KAMU GÖREVLİLERİ ARASINDA AYRIMCILIK YAPMAMALIDIR

Memur-Sen olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini hatırlatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen'in de içerisinde olacağı bir çalışma ile 3600 ek göstergenin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağını vaat ettiğini söyledi. 3600 ek göstergenin 6. Toplu Dönem Toplu Sözleşmede elde edilmiş nitelikli kazanımlardan olduğunu belirten Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu görevlilerine yönelik olarak verdiği 3600 ek gösterge sözü kamuda bu konuda tüm kamu görevlilerini heyecanlı bir bekleyişe sokmuştur. Ancak kamuoyuna yansıyan açıklamalarda bu düzenlemeden sadece belirli meslek gruplarının faydalanacağı, diğer meslek gruplarının ise faydalanamayacağı haberleri yer almaktadır. Bu da kamu görevlileri için endişeye neden olmaktadır. Hükümet, kamu personeli arasında ayrımcılık yapmamalıdır. Bazı meslek gruplarının 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanması, diğer kamu görevlilerinin faydalanamaması kamuda adalet ve hakkaniyete zarar verecektir. Bizler Büro Memur-Sen olarak ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu görevlilerimizi kapsamasını ve hükümetin tüm kamu görevlilerine adaletli davranmasını talep ediyoruz. Örneğin yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kamu görevlilerinin ek göstergeleri bulunmamakta olup bu şekilde çalışan kamu görevlileri de ek gösterge kapsamına alınmalıdır. Ek göstergelerle ilgili genel bir düzenleme en son 1995 yılında yapılmıştır. O tarihten bugüne ülke ekonomisinde birçok değişiklik görülmüştür. Dolayısı ile tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

KAYIPLARIN TELAFİSİ ADİL VE HAKKANİYETLİ OLMALIDIR

Genel Başkan Yazgan, "Eylül ayından bu yana dövizdeki yükselişten kaynaklı olağan dışı fiyat artışları, kamu görevlileri ve emeklilerinin cüzdanlarını derinden etkilemiştir. Temel gıda fiyatlarında, pazardaki sebze ve meyvelerde, ulaşımda ve birçok giderde bunlara ilave olarak büyük oranda artış yaşanmıştır. Bu veriler, kamu görevlilerinin alım gücünün azaldığını, mutfakta sıkıntıya düştüklerini göstermektedir. Bu kapsamda son üç ayda gelişen olumsuz ekonomik koşullardan kaynaklanan kayıpların telafisi için öncelikle, ücretleri düşük kamu görevlilerinin ücretleri arttırılmalıdır. Aksi takdirde sadece birkaç meslek grubu için ilave artış yapılması kamuda çalışma barışını bozacak, moral ve motivasyonu olumsuz etkileyecektir. Gerçek şu ki ekonomik dalgalanmaların en fazla etkilediği düşük maaşlı tüm meslek gruplarının durumu dikkate alınarak, kamu görevlilerinin tamamını kucaklayıcı ve tatmin edici miktarda seyyanen zam verilmelidir. Kamu görevlilerinin vergi oranı sabitlenmelidir. Kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödemeler yapılmalıdır." şeklinde konuştu

