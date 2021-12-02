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Bakan Karaismailoğlu'ndan Antalya Havalimanı ihalesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Antalya Havalimanı ihalesi) Önümüzdeki 90 gün içinde kira bedelinin yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon avro ülkemizin kasasına girecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 16:51
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Antalya Havalimanı ihalesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ü çok güçlü şekilde atlattıktan sonra dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri, büyük ve güçlü Türkiye'yi tekrar bütün dünyanın gündemine taşıyacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kumluca-Abdipaşa devlet kara yolu üzerinde bulunan ve ağustosta meydana gelen selde yıkılan Kumluca-2 Köprüsü'nün yerine yeniden yapılan köprünün açılışının ardından vatandaşlarla kıraathanede sohbet edip çay içti.

Vali Sinan Güner'i ziyaret eden Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı, kentteki yatırımlar hakkında Güner'den bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret eden Karaismailoğlu'na burada kestane ve tel kırma işlemeli şal hediye edildi.

Ardından partisinin Bartın İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bartın'da yaşanan selin ardından yıkılan köprüyü kısa sürede yenileyerek hizmete almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Benzer afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunan Karaismailoğlu, birilerinin hayal dahi edemediğini projeleri hükümet olarak tek tek hayata geçirdiklerini ifade etti.

- "2023 hedefimiz 30 bin kilometre bölünmüş yol"

Türkiye'de 19 yıl önce ulaştırma ve altyapı konularının çok az gelişmiş olduğunu belirten Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar sayesinde AK Parti'nin Türkiye'de seyahatleri keyfe dönüştürdüğünü dile getirdi.

Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 400 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, "2023 hedefimiz 30 bin kilometreye çıkarmak." dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafında 19 yıldır yürütülen çalışmalara işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakında açacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü, bütün dünyanın gıptayla baktığı ve yakından takip ettiği çok önemli projeler. Bu projeler sayesinde Türkiye 200 milyar doların üzerindeki ihracat rakamlarını bir taraftan yakalıyor, diğer taraftan büyüme rakamlarımız dünyanın en öndeki büyüme rakamlarını yakalıyor. Bu güçlü bir altyapıyla oluyor. Projelerimiz birer akarsu gibi gittikleri yere hareketlilik ve bereket getiriyor. Üretimi, istihdamı geliştiriyor. Bir taraftan da zamanı ve seyahat sürelerini kısaltıyor, bir taraftan da yakıttan tasarruf ediyoruz. 19 yılda yaptığımız projelerin ülke ekonomisine yıllık katkısı 13,4 milyar dolarlık bir tasarruftur. Bir taraftan bu kadar büyük projeler yapıyorsunuz, bir taraftan da bu kadar büyük tasarruf sağlıyorsunuz. Üretimi, istihdamı geliştiriyorsunuz."

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması ve kiralanmasını içeren ihalenin dün yapıldığını hatırlatarak, ihaleyi dünyanın takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, taş üstüne taş koymayanların eleştirilerine karşın büyüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Önce yatırımcıları tehdit ettiler, bir şey olmadı. Sonra bürokratları tehdit edip korkutmaya çalışıyorlar. Yine bir şey olmuyor çünkü herkes, AK Parti hükümetleri ve tüm bakanlıklarımız, Türkiye'nin geleceği için ter dökmeye devam ediyor. Dün yapılan Antalya Havalimanı projesi, 2026 sonrasındaki 25 yıl kiralama işidir. 2026'ya kadar ihaleyi alacak yüklenici firma, 760 milyon avroluk bir yatırım yapacak. Hem bu yatırımı yapacak hem 2026 sonrası 25 yıllık işletme için de devlete 8,5 milyar avroluk kira bedeli ödeyecektir. Bu 8,5 milyar avroluk kira bedelinin yüzde 25'ini de peşin olarak ödeyecektir. Önümüzdeki 90 gün içinde kira bedelinin yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon avro ülkemizin kasasına girecek. Bu açık şeffaf olan ihaleye katılan firmalar da Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye'den. Yatırımcıları tehdit edenler bir tarafta. Bizim yaptığımız, Türkiye'ye olan güveni gösteren apaçık bir ihale. Dünyanın bütün büyük yatırımcı kuruluşları Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girmiş durumdadır. Bu da Türkiye'ye olan güvenin açık bir eseridir."

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Karaismailoğlu, yatırım düşmanlarına aldanılmaması gerektiğinin altını çizerek, hizmetlerini artıracak her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak vatandaşa hizmeti aksatacak, ekip arkadaşlarının moralini bozacak her türlü eleştiriyi de dikkate almadıklarını ifade etti.

Hizmetlerin anlatılmasında AK Parti teşkilatlarına büyük görev düştüğünü dile getiren Karaismailoğlu, "Bütün hanelere, vatandaşlara bunları anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ü çok güçlü şekilde atlattıktan sonra dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri, büyük ve güçlü Türkiye'yi tekrar bütün dünyanın gündemine taşıyacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kent merkezinde esnafla sohbet etti.

Karaismailoğlu'na temasları sırasında Vali Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı eşlik etti.

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#Bartın# Ulaştırma ve Altyapı Bakanı# Adil Karaismailoğlu
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