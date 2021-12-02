AK Parti'li eski bakan ile yeni bakan twitter üzeriden atıştı!
AK Partili eski bakan ile yeni bakan twitter üzerinden tartıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf'a tepki gösterdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Aralık 2021 17:13
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen eski Bakan Kavaf'ın "Sosyal yardımların hak temelli, hızlı, adaletli ve insanlık onurunu zedelemeyecek bir şekilde sunulmasını sağlayacağız" açıklaması alıntılayan Bakan Yanık şu tepkiyi verdi:
"DEVA Partisi Genel Başkanı'nı ve Genel Başkan Yardımcısı'nı bilgilendirecek kadroların noksanlığından olsa gerek, yürürlükteki sosyal hizmetlerimizi ve hizmet anlayışımızı vaat diye sunuyorlar. Bilmediğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Yapılıyor bu hizmetler, araştırınız, öğreniniz"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız