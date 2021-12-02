DSİ'nin tayin genelgesine yürütmeyi durdurma
Danıştay 2. Dairesi, DSİ'nin 2021/4 sayılı genelgesinin yürütmesini durdurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Aralık 2021 17:18
DSİ Genel Müdürlüğünde; memur, işçi ve sözleşmeli personelin eş durumu ve isteğe bağlı nakil talepleri, tayin talepleri konulu 2021/4 sayılı genelge doğrultusunda yürütülmektedir.
Enerji, sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikasınca açılan davada Danıştay 2. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
DSİ Genel Müdürlüğü tüm birimlere bir yazı yazarak tayin genelgesinin uygulamasının durdurulduğu bildirmiştir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız