Ünlü avukat Aslı Hatemi, çamaşır suyu içti ölümden döndü!

Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum