Ünlü avukat Aslı Hatemi, çamaşır suyu içti ölümden döndü!
Avukat Aslı Hatemi, İstanbul Nişantaşı'nda alışveriş için gittiği mağazada su diye verilen çamaşır suyunu içti. Hastaneye kaldırılan Hatemi'nin midesi yıkandı.
İstanbul Nişantaşı'nda hafta sonu alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Avukat Aslı Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti.
İçtikten sonra fenalaşan Hatemi, hemen hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi yapıldı.
''ÖLÜMDEN DÖNDÜM''
Posta'nın aktardığına göre, yaşadığı olay sonrası konuşan Aslı Hatemi, "Bildiğiniz su şişesiydi. Meğer içinde çamaşır suyu varmış. Bir gece hastanede yattım. Şimdi iyiyim ama 30 gün boyunca kontrollerim olacak. Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım. Kimseye güvenmeyin, yediğinizi içtiğinizi kontrol edin" şeklinde konuştu.
Taburcu edilen ve 30 gün boyunca kontrollerinin süreceğini belirten Aslı Hatemi, "Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız