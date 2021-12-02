Ayşe öğretmen yapay damar ile hayata tutundu

Baş dönmesi, bilinç kaybı ve ciddi göğüs ağrısı şikayetleri ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran 35 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Karaca'nın yapılan ilk tetkiklerinde kalpten çıkan genişlemiş olan aort damarının tamamına yakınının, buna bağlı olarak da şah damarının bir kısmının yırtık olduğu tespit edildi. Ciddi hayati tehlikesi bulunan ve kalpten çıkan genişlemiş aort damarının boylu boyunca yırtık olan damarı, 8 saat süren başarılı operasyon sonucunda suni damar ile by pass ameliyatı yapıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyeleri Ozan Karakişi ve Şaban Ergene, yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan hastayı ziyaret etti. Hastanın ameliyat hazırlıkları tamamladıktan sonra acil bir operasyona başladıklarını dile getiren Karakişi "Geniş bir ekibimizle bu ameliyatı sabaha kadar süren bir operasyon ile gerçekleştirdik. Öncelikle hastamızın yırtık olan damarı çıkartıp, yerine yapay damar ekledik. O esnada yırtık olan kısımları cerrahi doku yapıştırıcıları ile destekleyip damarı eski haline getirdik. Tekrardan hasta sağlam bir şekilde damarına kavuşmuş oldu. Hastanın ameliyat sonrası yoğun bakım sürecini de başarıyla atlattığını belirten Karakişi, normal bilinç düzeyinde uyandı ve şuanda da servise çıktı ve evine gitmeye hazır hale geldi" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Ergene ise "Hastamızın yapılan tetkiklerinde kalpten çıkan aort damarının boylu boyunca yırtık olduğunu, bu damarın aynı zamanda sol şah damarını da tetikleyerek bir kısmında yırtık olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek, "Sonrasında zamanla yarışımız başladı. Genç ve öğretmen olduğunu sonradan öğrendiğimiz hastamızı acilen ameliyata aldık ve yaklaşık 8 saat süren bir operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması bizi de son derece mutlu etmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Gününde böyle bir zor operasyondan başarıyla çıkmamız, hastamızın tekrar sağlığına kavuştuğunu görüyor olmamız bizi ayrıca sevindirdi" şeklinde konuştu.

"Yeniden hayata tutunmama vesile oldular"

Geçirdiği rahatsızlığı anlatan Ayşe Karaca ise "Bilinç kaybı yaşadığım andan itibaren yaşadıklarımı hatırlamıyorum. Ama şuanda yeniden hayata gelmiş gibiyim. Doktorlarım yeniden hayata tutunmama vesile oldular. Böyle bir şeyin beni bulacağını gerçekten hiç düşünmezdim. Gerçekten çok mutluyum. Allah onların ne muratları varsa versin. Gerçekten bir insanın hayatı başkasına hediye edilmez. Doktorlarım buna vesile oldu. Allah onlardan razı olsun. Ben 24 Kasım Öğretmenler Gününde yeniden dünyaya geldim" diye konuştu.