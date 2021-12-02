Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar

AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı
AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Geri geliyor
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Geri geliyor
3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Vatandaş rekoru görünce altınını bozdurdu
Vatandaş rekoru görünce altınını bozdurdu
AÖF 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı
AÖF 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı
Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Büro Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt
Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Bıçak parası' iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest
'Bıçak parası' iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest
Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Yüksek İstişare Kurulu'nda gündem iklim değişikliği
Yüksek İstişare Kurulu'nda gündem iklim değişikliği
Eğitim Şurası'nda alınacak tavsiye kararları belirleniyor
Eğitim Şurası'nda alınacak tavsiye kararları belirleniyor
Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
İstanbul'a 'sarı' kodlu alarm! Lodos geri dönüyor
İstanbul'a 'sarı' kodlu alarm! Lodos geri dönüyor
Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
DSİ'nin tayin genelgesine yürütmeyi durdurma
DSİ'nin tayin genelgesine yürütmeyi durdurma
AK Parti'li eski bakan ile yeni bakan twitter üzeriden atıştı!
AK Parti'li eski bakan ile yeni bakan twitter üzeriden atıştı!
Benzine dünkü indirimin ardından bugün zam geldi
Benzine dünkü indirimin ardından bugün zam geldi
Yeni Bakan Nebati: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
Yeni Bakan Nebati: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
Emekli astsubay 5.667 TL alırken, doktora 5 bin TL'lik zam ne kadar doğru?
Emekli astsubay 5.667 TL alırken, doktora 5 bin TL'lik zam ne kadar doğru?
Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak
Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak
Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Yeni Bakan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Öğrenci ve öğretmenler 'Milli Eğitim Şurası' için ne dedi?
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
Sahte profesörün AÖF mezunuyum ifadesi de yalan çıktı!
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
Bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine ceza
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
'Para politikamızın etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz'
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Mansur Yavaş: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için 2 yıldır ibadete kapalı olan Sanayi Camisi'ne giren hırsızlar, salon tipi klimaların motor ve kabloları ile avizelerini çaldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Aralık 2021 20:08
Yazdır
Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar

Olay, dün gece Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Camii'nde meydana geldi. Caminin kapı kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, salon tipi 6 klimanın motor ve kabloları ile 11 avizeyi yerinden sökerek çaldı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2 yıldır ibadete kapalı olan camiyi her sabah kontrol eden Ergani Cami Yaptırma Deneği Başkanı Cuma Kılıç, durumu fark edip polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çalınan malzemeleri tutanak altına alarak, parmak izi çalışması yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'800 BİN TL ZARAR VAR'

Ergani Cami Yaptırma Derneği Başkanı Cuma Kılıç, "Klimalar ağır olduğundan caminin bahçesinde bırakmışlar. 6 klimanın motorlarını götürmüşler. 11 avizeleri kırıp parçalamışlar. Büyük olan avizeye güçleri yetmediği için yerinde kalmış. Şimdiki zarar 800 bin TL civarında" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#
Seyir halinde alev alan TIR'ı yanmaktan polis kurtardı
Seyir halinde alev alan TIR'ı yanmaktan polis kurtardı
13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa dayak atıldı
13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa dayak atıldı
Esnafı dolandıran sahte yüzbaşı yakalandı
Esnafı dolandıran sahte yüzbaşı yakalandı
'Bıçak parası' iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest
'Bıçak parası' iddiasıyla gözaltına alınan doktor serbest
2 günlük Uras bebeğin ölümünde doktor kusurlu bulundu
2 günlük Uras bebeğin ölümünde doktor kusurlu bulundu
İş yerine arabayla dalıp ortağını öldürdü
İş yerine arabayla dalıp ortağını öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Maarif müfettişliği unvanı 7 yıl sonra kaldırıldı

Maarif müfettişliği unvanı 7 yıl sonra kaldırıldı

2014 yılında Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı unvanı mevzuatımıza girmişti. Milli Eğitim Bakanlığı 7 yıl sonra bu unvanı iptal edip müfettiş unvanına geri döndü
Emniyet, 1. bölgeye atamaya tabi personel listesini belirledi

Emniyet, 1. bölgeye atamaya tabi personel listesini belirledi

Emniyet 2022 yılında batı bölgelerine dönüşe tabi olan listeleri belirleyerek şark illerine gönderdi.
Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Bu kadrolara mucize olmazsa 1 kişi başvuracak!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında kişileri tanımlayan özel şartlara yer verildi!
Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: 3+1 sözleşmeli uygulaması devam edecek, haklar eşitlenecek

Bakan Özer: (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine çok yoğun bir şekilde yöneleceklerine inanıyorum
Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Emekli doktor maaşı vali maaşını geçiyor!

Yeni yapılacak düzenleme ile emekli doktor maaşı vali maaşını geçecek...
'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

'GBT sorgulaması' yapmayan polise, görevini savsaklama cezası!

GBT sorgulaması yapılmayan kişi eşini bıçakladı, polise verilen disiplin cezası uygun bulundu
Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Lütfi Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Ders defterine müfredat dışı etkinlik yazan öğretmene, ceza verilebilir mi?

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, öğretmen olan davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı kararlar uyarınca "ders defterine müfredat dışı etkinlik yazma" fiilin sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerekirken, disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Öğrenci ve öğretmen gözüyle 'Milli Eğitim Şurası'

Öğrenci ve öğretmen gözüyle 'Milli Eğitim Şurası'

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20. Milli Eğitim Şurası'nda tavsiye kararları için oy verme hakkı tanıdığı öğrenciler, komisyonlarda söz alarak görüş ve önerilerini sunuyor. 20. Milli Eğitim Şurası'nın ikinci gününde "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olmak üzere 3 ihtisas komisyonu 600 katılımcı ile çalışmalarına bir otelde devam ediyor.
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
En başarılı başkanlar belli oldu!

En başarılı başkanlar belli oldu!

SONAR Araştırma'nın İstanbul'daki en başarılı Belediye Başkanları araştırmasını yayınladı.