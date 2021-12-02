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2 günlük Uras bebeğin ölümünde doktor kusurlu bulundu

Kayseri'de sezaryenle dünyaya geldikten 2 gün sonra götürüldüğü özel hastanede kuvözde hayatını kaybeden erkek bebeğin ölümüyle ilgili ihmal suçlaması üzerine hazırlanan iddianamade, adli tıp kurumu raporunda, sarılık tedavisi için getirilip, 5 saat sonra kalbi duran hastanın otopsisinde bronkopnömoni (akciğerlerde iltihaplanma) tespit edildiği burada hekimin uygulama hatası bulunduğu belirtilerek, Dr. F.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Aralık 2021 20:11
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2 günlük Uras bebeğin ölümünde doktor kusurlu bulundu

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi Yeter Yaş (35), 24 Haziran 2020'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ile bebeği 1 gün sonra taburcu edildi. Mehmet (47) ve Yeter Yaş çifti, Uras adını verdikleri 2 günlük bebeklerini kontrol amacıyla özel hastaneye götürdü. Sarılık teşhisi konulup, tedavi için kuvöze alınan bebek hayatını kaybetti.

'ÇOCUĞUN SARILIĞI SINIRDA ÇIKTI'

Olayın ardından Mehmet Yaş, oğlunun sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini ve sağlık kontrolleri için de eşinin hamilelik döneminde gittiği özel hastaneye götürdüğünü söyledi. Baba Yaş, şunları anlattı:

"Doktor hanım 'çocuğun sarılığına baksınlar' dedi ve bize yoğun bakım ünitesine gitmemizi söyledi. Çocuğumuzu aldılar ve yoğun bakım ünitesine götürdüler. Ben ve eşim yaklaşık 1 saat bekledik. Doktor hanıma sorduğumuzda, 'çocuğun sarılığı sınırda çıktı, yoğun bakımda kalacak, kan aldıracağım, eğer kan tahlilinde bu şekilde çıkarsa çocuğu yoğun bakım ünitesinde tedavi edeceğiz. Işın vereceğiz, sarılığını düşüreceğiz, yarın da taburcu ederiz, siz evinize gidin' dedi."

'NEFESSİZ KALDIĞINI SÖYLEDİLER'

Bebeklerinin karnını doyurmak için tekrar hastaneye gittiklerini söyleyen baba Yaş, bekledikleri sırada hemşirenin panikleyerek dışarı çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Sesi titreyerek 'çocuktan kan alınmış mıydı?' dedi ve tekrar girdi. İçeriden bağırarak ağlama sesi gelmeye başladı ama kapı kapalı olduğu için bizi içeri almadılar. Dışarıdan görevliler geldi, bize bilgi verilmedi. Yaklaşık 1 saat sonra yoğun bakım ünitesinden, kuvöz içerisinde bir bebek çıkardılar. Baktığımda bizim bebeğimiz olduğunu gördüm. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdüler. İsmini bilmediğim bir doktora ne olduğunu sordum. O da 'yoğun bakımda elimden geleni yaptım, çocuğun yaşam fonksiyonu gitmiş, inşallah burada döner' dedi. Yaklaşık 1 saat sonra bebeğin götürüldüğü hastanedeki yetkililer, bize ölüm haberini verdi ve ölüm nedeninin 'yeni doğan bebeğin nefessiz kalması' olduğunu belirtti. Ayrıca bebeğin yaklaşık 1,5 saat nefessiz kaldığını, bu şekilde rapor tutulup, adli vaka olduğunu, olaya savcılığın el koyacağını söylediler" diye konuştu.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olay sonrası Yaş çifti, ihmali olduğunu iddia ettikleri özel hastanedeki doktor F.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu rapor hazırladı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Hastanede yapılan tetkiklerde kan şekerinin 37'ye çıktığı, hastanın hipoglisemi nedeniyle yakın kan şekeri takibi gerektiği, epikrizinde sık kan şekeri bakıldığı belirtilmesine rağmen müzekkere edilerek özellikli olarak istenilen tetkik sonuçları arasında görülemediği, hastanın mevcut bilirubin yüksekliği nedeniyle tünel fototerapiyle birlikte yakın gözlem altına alınması, saatlik kan şekeri takibinin yapılması gerektiği, bunların yapıldığına dair herhangi bir belgeye rastlanmadığı, hipoglisemi yönetiminin uygun yapılmadığı, uygun yapıldığına dair belgelere rastlanmadığı, vital bulguların (dakika atım, dakika solunum, oksijen) kayıt altına alınmamış olmasının tıbbi bir eksiklik olduğu, eğer bunlara bakılmış olsaydı solunum sistemi açısından daha erken uyarı olabileceği, 5 saat sonra arrest olan hastanın otopsisinde bronkopnömoni tespit edilmesi nedeniyle hekimin kusurlu olduğu, yeni doğan döneminde bronkopnömoninin ve hipogliseminin mortalitesinin yüksek olduğu, gerekli işlemler yapılsa bile kurtulmayabileceği, Dr. F.B. tarafından yapılan tıbbi uygulama hatasının ölüme etki derecesinin 8'de 1 oranında olduğu, dava konusu olaya ilişkin diğer sağlık çalışanlarının uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğu, tıbbi uygulama hatası atfedilemeyeceği oy birliği ile mütalaa olunur."

DOKTOR HAKKINDA İDDİANAME

Hastanede görevli doktor F.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"24 Haziran 2020'de doğan bebek Uras Yaş'ın 26 Haziran 2020 günü sarılık tedavisi için hastaneye getirildiği, çocuk doktoru olan F.B. tarafından Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'ne aynı gün saat 11.00 sıralarında yatışının yapıldığı, bebeğin bakım ünitesinde yatarken aniden fenalaşması sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ölen bebek üzerinde otopsi işlemlerinin yapıldığı, müşteki Mehmet Yaş'ın çocuğunun ölümüne sebep olan sorumlular hakkında şikayetçi olması üzerine yapılan soruşturma sonucunda Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 29 Eylül 2021 raporunda da belirtildiği üzere Uras Yaş'ın ölümünün hipoglisemi, bronkopnömoni ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, dava konusu olaya ilişkin Dr. F.B. tarafından yapılan tıbbi uygulama hatasının bulunduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği dosya kapsamından anlaşılmakla; şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına iddia ve talep olunur."

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