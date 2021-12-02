BUÜ'de başarılı akademik ve idari personel ödüllendirildi

Bursa Uludağ<Üniversitesinde (BUÜ), 2020 yılında başarılı olan akademik ve idari personel ödüllendirildi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Bilim", "Özel", "Teşvik" ve "Hizmet" kategorilerinde ödüller dağıtıldı.

Çeşitli kategorilerde en çok yayını yapmış, en çok patent almış akademisyenlerin yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olup bronz madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'e plaket verildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, programda yaptığı konuşmada, akademik üretim verilerinin çok net görülebildiğini ve bu doğrultuda hedefler çizilebildiğini söyledi.

Hedeflere ulaşabilmek için personeli teşvik ettiklerini vurgulayan Kılavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite sıralamalarında yukarıya tırmanıyoruz. Araştırma üniversitesi sıralamasında 14'ten 11'e yükseldik. Bu ayın sonunda yeni listenin açıklanmasını bekliyoruz. Hafif bir omuz darbesiyle ilk 10 içine girmemiz mümkün, tüm göstergeler bunu gösteriyor. Ayrıca TÜBİTAK'ın yenilikçi ve girişimci üniversiteler sıralamasında 2 kademe atlayarak 19. sıraya yükseldik. Benzer tarzda '2244 Doktora Projeleri'nde Türkiye'deki 583 doktora öğrencisinden 81'i bizim üniversitemizde. Üniversite sıralamasında birinci sıradayız, bizden sonra Sabancı Üniversitesi var, onların 35 öğrencisi var. Çağrının açılmasını bekleyen 30'un üzerinde projemiz, 100'ün üzerinde öğrencimiz var."

Törene, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.