AÖF 2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı
2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı!
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Aralık 2021 22:43
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan 2021-2022 Güz Yarıyılı ara sınav sonuçları açıklandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu.
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