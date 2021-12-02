Hobi olarak başladı, eşek sütü üretiminde taleplere yetişmiyor

Ankara'da bir sürücü kursunda eğitmen olarak görev yapan Hamdi Durulmuş, eşek sütünün faydaları ile ilgili gördüğü haber sonrasında, Çubuk'a bağlı Sünlü Mahallesi'nde hobi amaçlı eşek yetiştirmeye başladı.

İlk zamanlar yetiştirdiği eşeklerden elde ettiği sütü ailesi ile tüketen Durulmuş, talep gelmeye başlayınca eşek sayısını artırdı.

İnsanların çiftliğe gelerek eşek sütü aldığını dile getiren 47 yaşındaki Durulmuş, il dışından da talepler olduğunu ve onlara da özel kaplarda otobüsle süt gönderdiklerini anlattı.

Şu anda 9 eşek ve 7 sıpasının bulunduğunu, eşinin de desteğiyle günlük sağım yaptıklarını dile getiren Durulmuş, "Eşek sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Müşterilerimizin gözünün önünde sağım yapıyoruz. Eşekler yılda en fazla 3 ay süt veriyorlar. Eşekler büyükbaş hayvan gibi süt vermez. Sadece yavrusu olan eşek süt veriyor. En iyisinden 450 gram süt alınıyor" diye konuştu.