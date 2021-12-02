Türk şirket Alapala, İtalyan Axor Srl'i satın aldı

Gıda prosesi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlara yönelik ürünler ve çözümler geliştiren Alapala, makarna endüstrisine yönelik ekipman mühendisliği, üretimi ve kurulumu yapan İtalyan Axor Srl'i satın aldı.

Alapala'nın bu stratejik kararıyla uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir gıda endüstrisinde faaliyet gösteren Axor Srl bugüne kadar, İtalya'dan tüm Avrupa'ya, Kuzey ve Güney Amerika'dan Afrikaya, Asya'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada 150'den fazla hat ve ekipman kurdu.

Gıda sanayisinin un ve unlu mamuller kolunda, makarna teknolojilerinin önemli alt sektörlerden biri olduğuna işaret eden Alapala Grup CEO'su Görkem Alapala, "Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9.8 milyara yükselmesi bekleniyor, gıda üretiminin ise yüzde 60 artması gerektiği öngörülüyor. Alapala olarak gıda teknolojilerinde büyümeyi hedefliyoruz. Özellikle ithal ettiğimiz ve know-how sahibi olmadığımız alanlarda satın alma veya stratejik ortaklık fırsatlarına bakmaya devam edeceğiz. Makarna teknolojileri de bu anlamda bizim için çok stratejik bir adım" dedi.

Bu alanda da hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda var olacaklarını söyleyen Alapala, "Türkiye dünyanın en çok makarna ihraç eden üç ülkesinden biri fakat bu teknolojinin tamamına yakınını ithal ediyor. İlk etapta üretimimize İtalya'da devam edeceğiz. Kapasite artırım ihtiyacı olduğunda Axor için Türkiye ve İtalya'da yeni yatırımlar yapacağız" bilgisini paylaştı.