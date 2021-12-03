3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
3 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Diyanet İşleri Başkanlığı
Batman İl Müftülüğüne, .3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nihat KÖK atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı
Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Avni DİLBER atanmıştır.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Adem BAŞAR atanmıştır.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Suavi ÖNAL atanmıştır.
2 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
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