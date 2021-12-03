Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri belirlendi

3 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri yeniden belirlendi. Kurula başkanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısı yapacak.

Kurul üyeleri ise şu kamu kurumu temsilcilerinden oluşacak: Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

Kurula ayrıca engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisi de katılabilecek.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Genelge:

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu

GENELGE

2021/23

19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/8 sayılı Genelge ile kurulan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının veya gerektiğinde ilgili bakan yardımcısının başkanlığında; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun karar vermeye yetkili üst düzey temsilcileri ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü ve engellilik alanında faaliyet göstermekte olup ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey birer temsilcisinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

2 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

