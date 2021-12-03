Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Geri geliyor

Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtına Dikkat!" başılığıyla uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu açıklamayı paylaştı; Rüzgarın 03.12.2021 Cuma günü (bugün), Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIYI EGE İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji tarafından Kıyı Ege için sağanak uyarısı yapıldı. Sağnağın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Fırtınanın geçen günlerde hayatı olumsuz etkilediği Kıyı Ege'de şimdi de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün gece saatlerinde başlayacak sağanağın bugün sabah saatlerinde etkisini artırıp, ertesi gün akşam saatlerine kadar aralıklara kadar süreceği belirtildi. İzmir genelinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), batı ve güneybatı kıyı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar ve Selçuk'ta ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağmur (76-100 kg/m2) beklendiği bildirildi. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, bugünKuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den ise 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.