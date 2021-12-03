Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde son düzlüğe girildi. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı değişiklik teklifin yaklaşık 15 maddeden oluşması bekleniyor.

6-17 Aralık tarihleri arasında TBMM'de bütçe mesaisine yoğunlaşacak Cumhur İttifakı ortaklarının bütçe maratonu sonrasında Siyasi Parti ve Seçim Yasalarında düzenlemeler içeren taslak için çalışmalarına hız verecek. Teklifin mart ayında TBMM'ye sunulacağı öğrenildi.

BARAJ YÜZDE 7

Şu an için 15 maddeden oluşması beklenen mini teklifte halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi. Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan düzenlemede anayasa hükmü gereğince seçimde 20 milletvekili çıkaran partiler grup kurabilecek.

Ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine aynı olanak tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip, 20 sandalye sayısına ulaşsa bile Meclis'te grup kuramayacak.

YARDIMA HDP AYARI

Terörle bağı kanıtlanan partilerin hazineden yardım almasının önünü kesen maddenin de taslakta yer alması bekleniyor.

Cumhur İttifakı, söz konusu teklifi seçimden bir yıl önce Meclis'ten geçirmeyi hedefliyor.