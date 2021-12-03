Üniversitenin saygınlığı sıralamadan önemli

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dünyadaki ilk 500 üniversite ölçümlerini yapan kuruluşların yakından takip edildiğini belirterek "Bizim amacımız herhangi bir oyun yapmaksızın, diğer üniversiteler gibi nitelikli yayın, nitelikli üretim yoluyla bu sıralamaya girmek" dedi. Meclis Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, YÖK Başkanlığına giderek Türkiye'deki üniversitelerle ilgili bir brifing aldı. YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerdeki eğitimin kalitesi, Türk üniversitelerinin dünyadaki sıralamaları, bu sıralamaların hangi kriterlere göre yapıldığına dair milletvekillerini bilgilendirdi. Edinilen bilgilere göre Özvar, dünyadaki üniversitelerle ilgili sıralamaların farklı kuruluşların farklı kriterlerine göre belirlendiğini, bu nedenle ölçüm yapan 'Ranking' kuruluşlarını yakından takip ettiklerini kaydetti. Özvar "Bizim amacımız gerçekten herhangi bir oyun yapmaksızın, diğer üniversiteler gibi nitelikli yayın, nitelikli üretim yoluyla bu sıralamaya girmek. Bazı manipülasyonlarla dünya ölçeğinde ilk 500'e girersiniz fakat bu sizin uluslararası saygınlık kazandığınız anlamına gelmez. Dünyada ilk 500 üniversite arasına girip de dünyanın hiçbir ülkesinden öğrenci çekemeyen pek çok üniversite var. Bu açıdan uluslararası saygınlığın başka şatları bulunuyor. YÖK olarak yeni dönemde bu sıralamalar kadar üniversitelerimizin saygınlığını ilk plana alacağız" değerlendirmesini yaptı.

REHBERLİK YAPIYORUZ

Üniversitelerin performanslarının, ölçüm yapan kuruluşların belirlediği kriterleri yakalamaları için YÖK olarak üniversitelere rehberlik yaptıklarını belirten Özvar "Bir üniversitenin kurulduktan sonra oturması 10-15 yıl sürüyor. ODTÜ ve İTÜ gibi köklü üniversitelerde de ilk kurulduğunda böyleydi. Zaman içinde geliştiler, kendi kültürlerini oluşturdular. Yeni kurulan üniversitelerin de ben zaman içinde kendi kültürünü oluşturup çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Üniversitelerimizde oluşturduğumuz komisyonlar marifetiyle, bütün ranking kuruluşları çok yakından takip edilmekte, bilhassa bir kısım üniversitelerimiz buna yönelik stratejiler geliştirmektedir" dedi.

240 BİN YABANCI ÖĞRENCİ VAR

Prof. Dr. Özvar, ayrıca aktif olarak eğitime devam eden 127 devlet, 73 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulunda 8,5 milyona yakın öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti. YÖK Başkanı Özvar, 180 farklı ülkeden 240 bin civarında uluslararası öğrencinin Türk üniversitelerinde eğitim aldığını da hatırlattı.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ORTAK ÜNİVERSİTE KURACAK

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesince (UNEC) düzenlenen Ekonomi Forumuna (UEF Bakü 2021) katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Azerbaycan'la ortak üniversite kurulması yönünde çalışma başlattıklarını bildirdi. Prof. Dr. Özvar "İki ülkenin anlaşması ile bir yüksek öğretim kurumunun hayata geçirilmesi ciddi çalışmalar gerektiriyor. Bir müddet daha vakit alacak ama önümüzdeki döneme yetiştirmeye gayret ediyoruz. Azerbaycan'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle bu üniversite hayata geçecek. Bu bir ilk oluyor" diye konuştu. Özvar, üniversite kurulması planının iki ülke devlet başkanlarının ortak isteğiyle hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

YÜCEL KAYAOĞLU