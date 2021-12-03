İşte Lütfü Elvan'ın istifasının perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'düşük faiz politikası' uygulama kararı, uzun zamandır görüş ayrılığına düştüğü Lütfü Elvan'ın, Maliye ve Hazine Bakanlığından istifası ile sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan'ın iki hafta önceki "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda faizi savunanla beraber olmam" açıklamasından sonra Elvan, Cumhurbaşkanı ile görüşerek "Görevden affını" istedi. Yaklaşık 10 gün önce yapılan görüşmede, sözlü olarak istifa etmeye hazır olduğunu belirten Elvan'a, Cumhurbaşkanı'nın "Zamanı geldiğinde gereğini yaparım" dediği öğrenildi. AK Parti kulislerinde Elvan'ın istifasının, Meclis'te 2022 bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe gireceği konuşuluyordu. Erdoğan'ın, bütçeden önce görev değişikliğine gitmesi "Sürpriz" olarak değerlendirildi. Elvan'ın yerine Maliye ve Hazine Bakanı olarak Nureddin Nebati'nin atanacağı ise geçen haftadan itibaren konuşulmaya başlanmıştı. AK Parti kulislerinde "Uzun süre sahada siyaset yapan birisi olması" sebebiyle, Nebati'nin bakanlığa getirilmesi "Doğru bir tercih" olarak yorumlandı.

YENİ BAKAN NEBATİ'YE TEBRİKLER

Bu arada TİM Başkanı İsmail Gülle, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, ATO Başkanı Gürsel Baran ve DEİK Başkanı Nail Olpak ve MÜSİAD "Piyasalardaki hareketliliğin yoğun olduğu bu dönemde; özel sektörü yakından tanıyan, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görev almış Nureddin Nebati'ye başarılar diliyoruz" mesajını paylaştı.

Yücel Kayaoğlu