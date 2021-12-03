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'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6 aylık bir süreç öngörüyoruz. 4-5 aya toparlanacağız ve sonrasında da meyvelerini yiyeceğiz. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız" dediği öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 03 Aralık 2021 12:39
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'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'

Türkiye üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir büyüme modeline geçerken, yeni politikanın ilk pozitif yansımaları da ortaya çıkmaya başladı. Faizlerin gerilediği son dönemde rekabetçi kur avantajını da arkasına alan ihracatçılar, kasım ayında yeni bir destan yazdı. Türk şirketler, kasım ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Geçen ay ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştı. Bu arada ilk 11 ayında, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda da 221 milyar dolarlık dış satımı yakaladı. Böylece yıllık 211 milyar dolar olan hedef de aşılmış oldu. Yeni ekonomi politikasına en belirgin geçişin yaşandığı kasım ayında;

> 24 sektör ihracatını artırdı. Otomotiv, 2,5 milyar dolarlık ihracatla sektörler arasında zirvede yer aldı.

> En dikkat çekici artışlar; 968 milyon dolar ile mücevher, 840 milyon dolar ile çelik ve 768 milyon dolar ile kimyevi maddeler sektörlerinde yaşandı.

> 215 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandıran ihracat ailesi, 166 ülkeye de satışlarını artırma başarısı gösterdi.

13 ÜLKEDE İHRACAT REKORU

> Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin'in bulunduğu 13 ülkede de, aylık ihracat rekoru kırıldı.

> 72 il ihracatını yükseltirken, 11 şehir tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı.

> Geçtiğimiz ay 1.800 firma, ilk defa ihracat yaptı. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan 17 bin firma, Türkiye'ye 3,1 milyar dolar değer kattı.

> Birim ihracat değeri, kasımda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara yükseldi.

> 188 ülkeye toplam 7,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Kasım ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 53 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan ve dün yemin ederek göreve başlayan Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi politikasını yöneten önemli bürokratlardan olacak

'4-5 AYA TOPARLANARIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz salı günü yapılan MYK toplantısının da ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; 200 yıllık ekonomi tarihini anlatarak, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını kurmaylarıyla değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin 4 sacayağının bulunduğuna işaret etti. Bunları enflasyon, ihracat, faiz ve üretim olarak sıralayan Erdoğan; enflasyonun ekonomik göstergeler doğrultusunda geliştiğini ancak ihracat ve faizin belirlenebildiğini aktardı. Türkiye'yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için son sürecin başlatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6 aylık bir süreç öngörüyoruz. 4-5 aya toparlanacağız ve sonrasında da meyvelerini yiyeceğiz. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız" dediği öğrenildi. Mevcut sürecin seçime kadar tamamlanacağını ifade eden Erdoğan "İnsanlarımızın refah seviyesi yükselecek, alım gücü artacak. Böylece cari açığımız kapanacak. Faiz, düşük, yüksek kazanç elde eden sanayi ülkesi haline geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

HEDEFE ÇOK YAKLAŞTIK

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TİM Başkanı İsmail Gülle de, rekor ihracatın açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada "Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız hatta 2022 yılı hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın net bir göstergesi. Ülkemize yönelik ciddi bir talep kayması söz konusu. Öncü projeksiyonlarımız gösteriyor ki, 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine belki de hiç olmadığı kadar yakınız" dedi.

REZERVİMİZ YÜKSELİYOR

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini, 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz" dedi. Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini belirten Kavcıoğlu "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda" ifadelerini kullandı. İhracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları önemli gördüklerini vurgulayan Kavcıoğlu "Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştuç Kavcıoğlu, 23 Eylül'den bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükselişin devam etiğini, yabancı para tasarruf mevduatında sınırlı düzeyde azalış gerçekleştiğini hatırlattı. Kavcıoğlu "Merkez Bankasının döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite şartlarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir. Şu anki fiyat artışları geçici. Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenecektir. Yatırım iştahı yüksek firmaların desteklenmesi için ticari kredilerdeki gelişmeleri önemsiyoruz. Faiz indirimleri için de sınırlı alanımız kaldı" değerlendirmesini yaptı.

Ö. FARUK BİNGÖL | EBRU KARATOSUN

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#ekonomi politikası# pozitif yansıdı# meyve ihracat
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