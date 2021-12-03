Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde

AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya ilgili düzenlemenin eklenebileceği ifade ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını düzenleyen torba yasa teklifine dün sürpriz bir önerge ile pratisyen hekimlere 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlere 5 bin lira düzeyinde ek gösterge zammı düzenlemesi eklenmiş ve ilgili maddeler tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmişti.

Öte yandan sağlık çalışanlarına yönelik zam düzenlemesinin yanı sıra hekim zammından üniversite hastanelerinde çalışan doktorların da faydalanması için bir düzenlemenin daha gündemde olduğu ifade ediliyor.

HEKİMLERDEN SONRA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM TBMM'NİN GÜNDEMİNDE

Pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde. AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi.

Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya ilgili düzenlemenin eklenebileceği ifade ediliyor.