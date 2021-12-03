Sosyetik kebapçıyı temizlikçi 80 bin dolar dolandırdı

Ünlülerin uğrak mekanı olan ve Selahattin Aydoğdu'nun oğulları tarafından işletilen Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'nın imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılması istendi.

Mekanın bir bölümü yıkılınca, işletme sahibi Uğur Aydoğdu, İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Aydoğdu, hukuki olarak bir sonuç alamayacağını düşünerek yeğeninin kendisini tanıştırdığı bir kişiye, yıkımı engellemesi konusunda aracı olması için 80 bin dolar verdi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Yıkım tamamlanınca dolandırıldığını anlayan ünlü işletmeci, kendisini dolandıran kişinin temizlik görevlisi olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aydoğdu, şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ali Osman A. ve Uğur Aydoğdu'nun menfaat sağlamak amacıyla nüfus ticareti suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.