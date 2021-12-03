DEVA Partisi Metin Gürcan kararını netleştirdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yönetimi, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan partinin kurucularından Metin Gürcan ile ilgili tutumunu netleştirdi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gürcan'ın yabancı bir diplomattan, bir AVM'nin otoparkında, zarf içinde para almasının rahatsız edici olduğunu söyledi.

Parti savunma isteyecek

BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bu durumun siyasi etik açısından sorgulanması gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, cezaevinden çıkması halinde partisinin, Gürcan'dan bu konuda savunma isteyeceğini açıkladı.

Gürcan'a yöneltilen "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasının ise "mesnetsiz" olduğunu söyleyen Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak avukatları aracılığıyla hukuki destek vererek, kurucularının adil yargılanma hakkını savunacaklarını kaydetti.