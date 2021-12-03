Gün ortası dolar ne durumda?
Döviz kurları, Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi, Hazine ve Maliye Bakanı değişikliği ve siyasetin sıcak ekonomi açıklamalarını geride bıraktığı haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Aralık 2021 12:23
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,7730
|13,7740
|Avro
|15,5540
|15,5550
|Sterlin
|18,1940
|18,2850
|ANKARA
|ABD Doları
|13,7430
|13,8230
|Avro
|15,5140
|15,5940
|Sterlin
|18,1340
|18,3440
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