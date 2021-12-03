Lodos balık fiyatlarını yükseltti

İstanbul'da saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos birçok çatıyı uçururken, il genelinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kuvvetli lodostan balıkçılar da etkilendi. Lodos nedeniyle balıkçı tekneleri açılamadı. Tezgahlarda balık azalınca fiyatlarda da arttı.

"DENİZDE OLMASI GEREKEN TEKNELER BİR HAFTADIR BARINAKTA YATIYOR"

Sarıyer, Garipçe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Aslan da "Çalıştığımız alan Boğaz ve çevresi, lodos da Boğaz ve çevresinde çok büyük etki yaratıyor. En büyük avcılık, Boğaz ve çevresinde olduğu için lodosta çok büyük etkiliyor. Bu sulara ağ atılamıyor. Tabii bu fiyatlara da bayağı yansıyor, fiyatlar tavan yaptı. Bir haftadır balığa çıkılmıyor. Yani Marmara Denizi, Karadeniz çıkışı ve girişi çok büyük etkisi var onun için avlanamıyoruz. Arkamda gördüğünüz teknelerin hepsi denizde olması gerekiyor ama doyurucu bir avcılık yok. Bu tekneler bir haftadır yatıyorlar. Mazot da pahalı onun için boşa çıkmayalım diye yatıyorlar" diye konuştu.

Balıkçı Metin Kurşun ise, "Balık yok, lodos esti mi deniz kuruyor. Zaten lodos öncesinde de denizde çok bir şey yoktu yani. İnsanlar mazot parasına çalışıyordu. Bir de üstüne lodos gelince balık hiç yok yani. Her gün çıkıyoruz ama mazot parasını bile çıkarmadan geri geliyoruz" dedi.