'O fotoğrafta ne yanlışlık gördünüz?'
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Nurettin Nebati ve eski Bakan Berat Albayrak ile esnaf lokantasında çekilen fotoğraf için ne yanlışlık gördünüz diye sordu.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 03 Aralık 2021 10:33
Kaplan, Nureddin Nebati'nin Bakan olarak atanmasından sonra aylar önce Berat Albayrak ile çekilmiş bir fotoğrafı yine dolaşıma sokuldu. Geçmişten beri tanışan iki arkadaş, bir esnaf lokantasında muhabbet ederken görülüyor. Bu fotoğrafta yanlış olan ne diye sordu.
CHP'li Faik Öztrak ve İP'li Durmuş Yılmaz gibi IMF'cilerle otel odalarında gizli mi görüşmüşler? Yabancı "diplomat"larla AVM otoparklarında gizli mi buluşmuşlar? Papermoon'da ülke yıkıp ülke kuran devşirmelerden mi olmuşlar? Gerçi öyle olsalardı baş tacı ederdiniz diye yazdı.
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