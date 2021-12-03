'O fotoğrafta ne yanlışlık gördünüz?'

Kaplan, Nureddin Nebati'nin Bakan olarak atanmasından sonra aylar önce Berat Albayrak ile çekilmiş bir fotoğrafı yine dolaşıma sokuldu. Geçmişten beri tanışan iki arkadaş, bir esnaf lokantasında muhabbet ederken görülüyor. Bu fotoğrafta yanlış olan ne diye sordu.

CHP'li Faik Öztrak ve İP'li Durmuş Yılmaz gibi IMF'cilerle otel odalarında gizli mi görüşmüşler? Yabancı "diplomat"larla AVM otoparklarında gizli mi buluşmuşlar? Papermoon'da ülke yıkıp ülke kuran devşirmelerden mi olmuşlar? Gerçi öyle olsalardı baş tacı ederdiniz diye yazdı.

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