Nureddin Nebati'nin neden tercih edildiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele için 'düşük faiz, ihracata dayalı büyüme ve istihdam' odaklı olarak açıkladığı yeni ekonomi politikasını uygulama kararı, ekonomi yönetiminde de değişimi beraberinde getirdi. Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ederken, yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AK Parti kulislerinde, hafta başında yapılan MYK toplantısında 'yeni ekonomi politikasından kesinlikle taviz vermeyeceklerini' belirterek kabine değişikliğinin işaretini verdiği belirtilen Erdoğan'ın, Nureddin Nebati tercihindeki en önemli etken olarak ise 'yeni ekonomi politikasına uyumlu bakan' yaklaşımı gösteriliyor.

AK Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Berat Albayrak'ın istifasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan, kendisinden 3 gün önce Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve Mart ayında görevden alınan Naci Ağbal gibi, faiz indirimine karşı çıktığı için istifa etmek zorunda kaldı.

'GÖREV DEĞİŞİMİ PİYASALAR TARAFINDAN SATIN ALINDI'

Erdoğan'ın iki hafta önceki grup toplantısında yaptığı "Faizi savunanla yol yürümem" sözlerini alkışlamaması ile gündem olan Elvan'ın istifası AK Parti'de sürpriz olarak görülmüyor, hatta parti kulislerinde, "görev değişimi, piyasalar tarafından satın alındığı için dövizde de ciddi bir dalgalanma yaratmadı" yorumu yapılıyor.

Nureddin Nebati'nin 25 Kasım'da, Twitter hesabından yeni ekonomi politikasına destek veren açıklamalarına da dikkat çekilerek, "Maliye Bakanlığı ile ilgili bakan yerine bakan yardımcısı açıklama yapıyorsa ve parti yöneticileri de bunu paylaşıyorsa, oradan değişim işareti verilmiştir" görüşü dile getiriliyor.

BÜTÇE TAKVİMİ DİKKATE ALINDI

AK Parti kaynakları, Erdoğan'a, daha önce iki kez istifa isteğini ilettiği konuşulan Elvan'ın talebinin kabulü konusunda bütçe takviminin dikkate alındığını ifade ediyorlar.

Bu çerçevede, Elvan'ın, benimsemediği bir ekonomi politikasına rağmen bakanlık bütçesini savunmasının zor olacağı, muhalefetin de bu durumu fırsata çevirme olasılığı dikkate alınarak, istifası kabul edildi.

Bunun için de Salı günü başlayacak bütçe görüşmeleri öncesinde Genel Kurul'un açık olacağı son gün olan Perşembe günü, yeni bakanın Meclis'te yemin etmesi planlandı; hatta olası bir aksaklığa karşı, Genel Kurul gündemindeki yasa teklifinin görüşmeleri için Meclis'in çalışma saatlerinin uzatılması kararı da alındı. Yeni Bakan Nureddin Nebati, planlandığı şekilde 2 Aralık'da Genel Kurul'da yemin ederek görevine resmen başladı.

NEBATİ TERCİHİNDE UYUM KRİTERİ

AK Part kaynakları, Erdoğan'ın Nebati'yi tercihindeki en önemli etken olarak "yeni politikayla uyumlu" çalışabilecek olmasını gösteriyor. Erdoğan'ın yeni ekonomi politikasına koşulsuz destek verdiği belirtilen Nebati'nin, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile de uyumlu çalışacağı beklentisi dile getiriliyor.

Nebati'nin siyasi geçmişi itibariyle de Erdoğan'ın iyi tanıdığı bir isim olduğuna dikkat çekiliyor. Siyasete Refah Partisi'nde mahalle başkanlığı ile başlayan ve bu partide çeşitli kademelerde görev yapan Nebati'nin, AK Parti içinde de milletvekilliği Genel Başkan Yardımcılığı, bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan deneyimli bir siyasetçi olarak "sağlam duruş" sergilediği vurgulanıyor.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Nebati'nin, adının o dönem de kabineye girecek isimler arasında geçtiğine dikkat çeken AK Parti kurmayları, Şanlıurfa Milletvekili olan Eşref Fakıbaba Tarım Bakanı olarak tercih edildiği için bölgesel denge gözetilerek Nebati'nin kabine dışında kaldığını anımsatıyorlar.