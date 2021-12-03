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20 milimetrelik yerli burun topu 2022'de Atak helikopterine entegre edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce'de Sarsılmaz Silah Fabrikası ile TR Mekatronik Sistemler'de incelemelerde bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Aralık 2021 10:56
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20 milimetrelik yerli burun topu 2022'de Atak helikopterine entegre edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce'de Sarsılmaz Silah Fabrikası ile TR Mekatronik'i ziyaretinde, milli imkanlarla geliştirilen 20 milimetrelik 3 namlulu burun toplarının ilk atışlarının 2022'de başlayacağını belirterek, "Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi Sarsılmaz Silah Fabrikası ile aynı yerleşkedeki TR Mekatronik Sistemler'i ziyaret etti.

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'in ev sahipliğindeki ziyarette Varank'a Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin eşlik etti.

Varank, sunumun ardından üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Sarsılmaz Silah Fabrikası, askeri tüfeklerden tabancaya kadar Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi. Burayı aslında 4 sene kadar önce de ziyaret etmiştim ama bugün geldiğimde hem makine parkuruyla hem üretimdeki otomasyonuyla hem de ürün çeşitliliğiyle ne kadar geliştiğini görmüş oldum. Silah sanayisi, Türkiye'de özellikle ihracatın da artmasıyla birlikte dünyada en önde geldiğimiz sektörlerin başında gelmeye başladı. Ciddi bir ihracatımız var. Avrupa piyasasının yanında özellikle ABD'ye şu anda firmalarımız ciddi ihracat yapıyorlar. Sarsılmaz da gerek ürettiği tabancalarla gerek 5,56'dan 7,62'ye kadar piyade tüfeği üretimiyle bu sektörün en önemli oyuncularından biri."

Türkiye'nin kendi milli piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden tamamen yerli ve milli olarak kendi silahını tasarlayıp üretebilen ve bunu ihraç edebilen bir ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörün ihtiyaçlarının yanında güvenlik kuvvetlerimizin daha yüksek kalibreli 12,7 ve üzerindeki silahlarını da firmalarımız şu anda üretebiliyorlar. Tabii silah sanayisinin gelişmesindeki en önemli avantajlarımızdan bir tanesi bu alanda özel sektörün ciddi bir oyuncu olarak devreye girmesiyle başladı. Özel sektörün dinamizmi, özel sektörün piyasada yer tutma azmi ve kendi imkanlarını kullanarak sıfırdan ürün geliştirme kabiliyetleri Türkiye'nin gücünü arttırmaya devam ediyor."

Varank, Sarsılmaz gibi farklı firmaların da sektörde ciddi oyuncular olduğunu vurgulayarak, "Farklı şehirlerde farklı kümelenmelerle üretim yapan modellerimiz var. İnşallah Türkiye, savunma sanayisinin diğer alanlarında olduğu gibi silah sanayisinde de önümüzdeki dönemde en fazla adından söz ettirecek ülkelerden biri haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "İlk atışlar 2022'de"

Bakan Varank, Sarsılmaz ile Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ortak şirketi olan TR Mekatronik'te yaptığı incelemelerin sonrasında ise şunları kaydetti:

"Bu firma, Atak helikopterlerinin burun topu dediğimiz 20 milimetrelik makineli tüfeklerini üretmek üzere kurulmuş bir firma. Bu toplar, yüksek hassasiyette ve ihracat kısıtına tabi toplar. Yani bunları almak istediğinizde dahi ülkeler bu topları satmıyorlar. İşte Sarsılmaz ve TUSAŞ bir birlikteliğe gitti ve burun toplarını yerli ve milli üretmek üzere bir şirket kurdular. 2018'den beri devam eden bir proje. Yanımızda bir prototip görüyoruz. İnşallah bu burun toplarının ilk atışları 2022'de başlayacak ve Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Bu hem kendi ihtiyaçlarımızı giderme anlamında hem de ciddi bir ihracat potansiyeli var. Hem Atak helikopterleriyle birlikte hem de ayrı ihracat potansiyeli taşıması açısından çok önemli ve değerli bir proje. Ben bu projede çalışan bütün mühendis arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birini burada karşılıyorlar ama aynı zamanda burada elde ettiğimiz teknolojiyle çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz. İnşallah Türkiye'ye de ciddi katkı sağlayacak."

- "Tamamen Türk mühendislerinin ürünü"

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Aliş de şirket tarafından geliştirilen ve üretilen tabanca, askeri tüfek, makinalı tüfek ve mühimmatların hem Türk ordusu hem de emniyet güçleri tarafından kullanıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın bir zamana kadar ülke olarak ithal ettiğimiz ve karşılığında 100 milyonlarca dolar döviz ödediğimiz ürünlerin daha da kalitelisini fabrikamızda üreterek hem paramızın ülkede kalmasını hem de rekabetçi fiyatlarla temin edilmesini sağlıyoruz. Üstelik, bu silahları kullanan güvenlik güçlerimizden aldığımız geri dönüşleri ve onların arazide duyduğu ihtiyaçları ürünlerimize çok hızlı bir şekilde adapte etme yeteneğimiz sayesinde rakiplerimizden çok ilerdeyiz."

KAPAT [X]

Atak helikopterinin silah ve toplarını TR Mekatronik olarak geliştirmeye başladıklarını kaydeden Aliş, "Önümüzdeki yıl ihraç edilecek Atak helikopterinin ilk 30 adet topunun teslimatını yapacağız. Tamamen Türk mühendislerinin ürünü, yerli ve milli olarak üretilecek bu ürünümüz sayesinde silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vererek dışarıya döviz ödenmesinin önüne geçeceğimiz gibi yapacağımız ihracatla da cari açığın kapanmasında etkili bir rol oynayacağız." dedi.

- "Yurt dışına bağımlı herhangi bir parçası yok"

TR Mekatronik Genel Müdür Vekili Cengiz Tendürüs, döner namlulu olan burun topunun dakikada 750 atım yaptığını ifade ederek, "Tamamen yerli olanaklarla geliştirdiğimiz top, herhangi bir ihracat lisansına tabi değildir. Prototip üretimlerimiz devam etmekte. Ocakta atış testlerine başlayacağız. Nisan ayında helikopter entegrasyonunu, temmuzda da helikopter üzerinde atış testlerini planlamaktayız." dedi.

Tendürüs, yaklaşık 250 Türk mühendisle geliştirilen çok namlulu topun yurt dışına bağımlı herhangi bir parçası olmadığının da altını çizdi.

- 330'dan fazla ürünü 81 ülkeye ihraç ediyor

Sarsılmaz, tamamı Türk mühendislerce geliştirilen, yerli ve milli imkanlarla üretilen 330'dan fazla ürün çeşidiyle 81 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere 23 ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Sarsılmaz silahları, devlet onaylı ilk Ar-Ge merkezine sahip olan, Düzce'deki 65 bin metrekarelik fabrikada tasarlanıp geliştiriliyor. Sarsılmaz, yüzde 10'u mühendis olmak üzere 2 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Sarsılmaz'ın Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları sonucu 42 marka tescili, 12 özgün tasarım, 13 patent ve 9 faydalı modeli bulunuyor.

TR Mekatronik, Sarsılmaz-TUSAŞ ortaklığıyla Atak helikopterinin önündeki 20 milimetrelik döner namlulu silah sistemi üretmek için kuruldu.

Silah sistemlerinin kalifikasyon testleri, Sarsılmaz'ın inşa ettiği Türkiye'nin yer altındaki top atışlarının da yapılabileceği tek 200 metrelik poligonun tamamlanmasının ardından başlayacak.

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#yerli burun# Mustafa Varank#
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