Aralık ayı kira zam oranı belli oldu

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.