PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili önemli karar

2015 yılında, Diyarbakır'da, toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteri yapılmış, bu gösteriye Eğitim Sen'in Diyarbakır il örgütü yöneticileri de katılmıştır.

Ancak gösteri daha sonra PKK terör örgütünün propagandası halinde dönüşmüş, örgüt elebaşının posterleri açılmış ve polise taş atılmıştır.

Gösteriye katılan 4 öğretmene "Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" fiilinden dolayı Uyarma cezası verilmiştir. Öğretmenlerin idari yargıda açtıkları davalar aleyhlerine sonuçlanmış ve bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi, 3 öğretmen için, yapılan gösterinin PKK terör örgütünün propagandası halinde dönüşmeden ve şiddet olayları yaşanmadan gösterinden ayrıldıkları gerekçesiyle, disiplin cezasına sebep olan unsurun gerçekleşmediğine karar vermiş ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.